南北韩铁路联合调查项目获联合国制裁豁免

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美国当地时间11月23日，联合国安理会对北韩制裁委员会接受韩国政府的请求，对南北韩铁路联合调查项目予以制裁豁免。南北韩铁路联合调查项目获得联合国安理会对北韩制裁委员会的批准，将为推进南北韩合作事业和重启美北对话起到积极作用。





在讨论韩半岛无核化与构建和平机制的过程中，改善南北韩关系也是非常重要的一个环节，因此在国际社会对北韩采取严厉制裁措施的情况下，联合国安理会对北韩制裁委员会对南北韩铁路联合调查项目予以制裁豁免不但有助于改善南北韩关系，还能为推进韩半岛无核化与构建和平机制起到积极的作用，这可以说具有极大的意义。





为对接京义线和东海线铁路，南北韩必须对北韩境内的铁路展开联合调查。问题是韩国要将调查所需的相关物品运入北韩，但是其中包括成品油等违反联合国安理会制裁规定的物品，因而受到国际社会的指责。在此情况下，联合国安理会对北韩制裁委员会首次对此予以制裁豁免，且美国政府决定对该项目不实施单边制裁。因此，南北韩铁路联合调查项目将可顺利进行。





南北韩间的铁路已停止运行。京义线铁路在开城工业园区关闭的同时停止运行，但可立即恢复运行，东海线铁路则从未正式运行。不论如何，南北韩有可能在今年内举行铁路对接开工仪式，但不立即展开对接工程。也就是说，首先举行开工仪式，待国际社会缓和对北韩制裁后再展开铁路对接及现代化工程。





南北韩铁路对接是在《4.27板门店宣言》中达成的协议事项。当初，南北韩计划从7月开始进行联合调查，但因对北韩制裁问题而推迟至今。由于日程推迟，韩国政府计划尽快进行联合调查。届时，韩国火车头将牵引5到6节车厢进入北韩，再由北韩火车头牵引这5到6节车厢进行联合调查，之后可能在12月中旬举行开工仪式。





由于南北韩铁路联合调查项目得以进行，南北韩关系有望进一步改善，并为重启美北无核化协商营造良好氛围。此外，美国政府决定对南北韩铁路联合调查项目不实施单边制裁也有可能给处于停滞状态的美北无核化协商注入前进的动力。





在此情况下，韩国总统文在寅将在11月30日至12月1日举行的二十国集团峰会上，再次敦促国际社会缓和对北韩制裁。继上月出访欧洲后，在本次二十国集团峰会上，文在寅总统仍将说服国际社会缓和对北韩制裁，以推进北韩无核化进程，并通过韩美首脑会谈，就无核化路线图等问题进行协调。但是推进美北无核化协商的最大动力在于美国和北韩的态度变化。在目前的情况下，北韩国务委员会委员长金正恩有必要对重启美北无核化协商和举行第二次美北首脑会谈持积极态度，美国总统特朗普有必要考虑重新设定北韩无核化路线图。总之，今后美北双方应相互退让一步，并在文在寅总统的协调下，促使无核化协商取得实质性进展，并在此基础上构建韩半岛和平机制。





在此，我们期待联合国安理会对北韩制裁委员会对南北韩铁路联合调查项目予以制裁豁免能为发展南北韩关系和重启美北无核化协商起到积极作用，从而实现韩半岛无核化目标。