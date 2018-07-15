2009年韩国政府向北韩提供抗甲型流感药物

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本月7日在开城南北共同联络事务所举行南北韩保健合作小组会谈，就共同应对传染性疾病进行了讨论。其实，在南北韩关系恶化的时候，韩国政府曾为防止甲型流感的扩散与蔓延，向北韩提供了相关治疗药物的援助。





2009年在墨西哥爆发的甲型流感疫情扩散至全球，同年5月在韩国首次出现确诊病例，6个月后韩国政府将国家传染病警告级别提升至最高等级。但是该流感疫情并非仅扩散至韩国。当时，“好友们”通过新闻邮件发布“今天的北韩消息”。2009年12月3日，“好友们”首次发布在新义州发生甲型流感疫情的消息。此前，韩国已出现甲型流感死亡病例，且感染这种传染病的人急剧增加，而使全社会陷入恐慌状态。在此情况下，“好友们”接到北韩发生甲型流感疫情的消息后，立即以快报的形式发布了这一消息。2009年11月30日，北韩宣布全面推行货币改革，原有货币停止使用，商业交易顿时中断。在此情况下，北韩发生了甲型流感疫情。因此，北韩出现了进入“准战时状况”这句话。









6.25韩战时期，北韩将急需治疗的伤兵和被细菌感染的人分类为“紧急对象11号”予以特别管理。2009年12月发生甲型流感疫情后，北韩为应对疫情扩散和蔓延而进入“准战时状况”，将感染该流感的人分类为“紧急对象11号”。消息传来后，韩国统一部于12月8日着手制定支援对策。当时，韩国政府讨论对北韩支援对策可说是出人意料的事情。因为2008年李明博政府成立后，南北韩关系恶化，且不见好转迹象。李明博政府成立当时，北韩持观望态度，但是李明博政府提出对北韩政策的基本构想“无核、开放、三千”，也就是以北韩弃核为前提，对北韩提供积极援助，使其年人均收入在未来10年里达到3000美元后，北韩发出猛烈抨击，并开始对李明博政府采取强硬立场，而使南北韩关系陷入恶化。2008年3月，“好友们”发布了北韩黄海道有人饿死的消息。当时，北韩因粮食严重短缺，有可能再次进行“苦难行军”，因此“好友们”敦促韩国政府向北韩提供人道主义援助。同年7月11日，李明博总统在国会发表演讲时，提议北韩全面重启南北韩官方对话，并讨论人道主义援助问题，但是正巧当天在金刚山发生韩国游客遭北韩哨兵枪杀事件而化为泡影。2009年5月25日，北韩进行第二次核试验，之后接连试射弹道导弹，并在韩半岛西部海域发起挑衅等持续进行军事威胁。此外，北韩任意扣押开城工业园区韩国员工、在未通知韩国的情况下开启黄江坝水闸突然泄洪等举措加剧了韩国人民对北韩的不满情绪。但是传来北韩发生甲型流感疫情的消息后，南北韩关系开始出现了变化。





“好友们”以短信报道北韩发生甲型流感疫情的时候，在韩国国内并未引起多大关注，但是12月7日进行后续报道后，国内主要媒体大肆报道该内容。令人惊讶的是，李明博总统第二天表示，如果北韩确实发生甲型流感疫情，韩国政府将立即向北韩提供治疗药物。对此，北韩于12月9日正式确认发生该疫情，12月18日韩国政府向北韩提供了抗甲型流感药物。2009年10月底，韩国政府表示要向北韩提供一万吨玉米援助时，北韩未作出任何反应，但是对提供抗甲型流感药物立即作出反应，确认已发生甲型流感疫情，这意味着北韩同意接收韩国政府提供的治疗药物。因此，韩国政府向北韩提供了50万人份的抗甲型流感药物。在开城举行的抗甲型流感药物及支援物资转交仪式上，北韩向韩国政府表示了感谢之意。当时，北韩内抗甲型流感药物严重短缺，且医疗设施不够完善，因此难以防止甲型流感疫情的扩散与蔓延。在此情况下，李明博政府成立后首次向北韩提供了人道主义援助。





以此为契机，南北韩重启官方对话，12月中旬开城工业园区南北韩相关人士一道前往中国和越南等地的工业园区进行考察，为使开城工业园区发展成为国际性的工业园区作出共同努力。但是2010年发生的天安舰沉没事件和延坪岛炮击事件使南北韩关系急剧恶化。尽管如此，“好友们”等韩国民间团体通过多种渠道向北韩提供了人道主义援助。

北韩进行核试验、击沉韩国海军天安号军舰等行为掩盖了韩国民间团体为援助北韩作出的努力。尽管如此，“好友们”仍将在人道主义的立场上援助北韩，并希望人道主义援助事业不要与政治悬案牵扯在一起。过去，韩国民间团体通过对北韩人道主义援助，为南北韩重启对话起到了积极作用，因此对北韩援助事业不论在何种情况下都要持续不断地进行下去。虽然规模有所缩小，但是2010年以来，韩国民间团体及国际机构持续向北韩提供人道主义援助，且韩国政府也试图向北韩提供大米和奶粉援助，为改善南北韩关系奠基铺路，今年韩半岛熬过寒冬，迎来了春天。





总之，在南北韩关系极度恶化的2009年，韩国政府无条件向北韩提供抗甲型流感药物融化了南北韩关系的寒霜，这可以说指引了南北韩和平相处、共同繁荣的道路。