导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：方云(华人旅行社导游)





韩国是近年来很多热爱旅行的海外游客们向往的旅行地，春、夏、秋是韩国的旅游旺季，然而韩国的冬天也别有风味。本期节目有请在韩国旅行社从业多年的导游方云女士，为大家介绍一下冬日里韩国的可去之处。





ⓒ KBS

南： 请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

方：我叫方云，目前在韩国华人旅行社作导游，主要的服务对象就是中国以及港、澳、台、东南亚等地的华人游客。

南：韩国的秋冬风景和中国有什么不同的特点？

方：我认为中国的美凸显在它本然的大自然的壮观，但是韩国的绿化面积更紧凑，无论是丹枫争艳的秋天，还是白雪飘飘的冬天，树木和天气协调配合，打造出美轮美奂的景观。





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南：在韩国作导游都需要哪些能力，要走哪些程序呢？

方：首先要通过考试，考试包括很多方面，中文导游还要过语言关，还需要考韩国历史、地理等方面的课程，因为近年来韩国十分重视对韩国历史的传播，要求导游能准确地给游客介绍各类的文物古迹。

南：韩国的哪些魅力最吸引中国游客呢？

方：韩国吸引中国游客的魅力点很多，所以大部分游客都是回头客。韩国的影视拍摄地点，韩国的美食，韩国的服装和化妆品的购物，都是游客们所喜欢的。近年来我们还开发了很多除了首尔和济州岛以外的韩国地方城市的旅游热点，为游客提供更新鲜更有趣的旅游内容。每一次我们导游都要先去体验检查之后才会带着游客们去，我们觉得满意了，才会介绍给游客们旅游。