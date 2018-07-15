南北韩30日结束炸毁监视哨所和扫雷工作

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南北韩30日结束了完全炸毁非军事区内监视哨所的工作，面向解除非军事区武装又迈进了一步。此外，双方还完成了在共同发掘遗骸地区江原道铁原箭头山一带进行的扫雷工作，发掘遗骸工作也将正式开始。





南北韩在9月19日签署的军事协议中就双方拆除非军事区内各自哨所达成了协议。双方决定，在各自11个哨所中仅保留1个哨所，其余10个哨所全部拆除。这里所说的哨所是指非军事区内的监视哨所。根据《停战协定》，非军事区原则上不得驻扎武装兵力，也不得持有自动武器以上级别的武器，但北韩最先在非军事区设立监视哨所，韩国随后也设立了哨所。监视哨所是用混凝土建造的堡垒，驻扎有约30到40名兵力。北韩将驻扎在监视哨所的兵力称为“民警队”，韩国将驻扎于监视哨所的兵力称为“民政警察”。结果，监视哨所成为双方驻扎武装兵力进行对峙的最前方。南北韩拆除监视哨所对缓和军事紧张具有深远意义。双方拆除前线哨所将大为减少偶发性冲突，军事紧张也将因此而得到缓和。





此外，双方还完成了在共同发掘遗骸地区进行的扫雷工作，发掘遗骸工作将正式开始。在6.25韩战末期，共同发掘遗骸地区江原道铁原箭头山一带是战争最激烈的地区之一，双方为了占领这一带的高地而展开了激烈的拉锯战，死伤人员不计其数。韩国军方预计，箭头高地一带将发掘出众多阵亡者遗骸，包括200余具韩军遗骸和100余具美军和法军遗骸。此外，还有众多北韩军和中共军阵亡者遗骸。