美国扩大对北韩制裁范围

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美国以俄罗斯、日本和中国等韩半岛周边国家为对象，对与北韩制裁相关的第三方企业和个人采取制裁。至此，美国政府再次扩大对北韩制裁范围。据美国之音（VOA）报道，美国国务院称，将毫不犹豫地对违反制裁规定或促进躲避制裁的实体（entities）采取单独行动。





美国政府再度扩大对北制裁范围主要针对中国、俄罗斯和日本等韩半岛周边国家的金融机构，并瞄准其他企业。VOA报道称，美国司法部向联邦法院提起诉讼，要求没收牵涉北韩金融机构洗钱案的1家新加坡企业和2家中国企业的资金。这些企业涉嫌在帮助北韩进行油类和煤炭交易的同时为北韩洗钱，并协助北韩接近美国的金融体系。华盛顿最高联邦检察官Jessie Liu表示，这些企业与伪装公司进行交易，并将北韩资金经由美国转移，违反了美国对北韩制裁规定。更引人注目的是美国正在对日本金融机构进行调查。据《纽约时报》21日报道，日本三菱日联金融集团因涉嫌为北韩洗钱，正在接受纽约曼哈顿联邦检察当局的调查。在美国目前的制裁名单中，不乏多家与北韩进行交易、违反对北制裁措施的中国和俄罗斯企业。但本次美国对核心同盟国日本的大型金融公司展开调查十分罕见，展现了美国政府严控对北制裁的意志。





此外，联合国安理会也联合有关国家，对在海上利用船舶继续走私并向北韩提供精炼油和煤炭等禁运项目的40艘涉事船舶和130家企业进行调查。有声音认为，美国政府扩大对北制裁和联合国展开相关调查是在给北韩造成全面施压之势。也有观点认为，目前北韩对美北协商持消极态度，此举是为了向北韩施压，提高协商优势的一系列布局的一环。美国政府认为，采取强硬的制裁措施可令北韩重返谈判桌。





但美国也同时采取“怀柔政策”。美国支持南北韩铁路联合调查，同时美国还表示或取消或延期举行韩美联合军演，即北韩在实现无核化措施前，军事施压会在一定程度上让步。另外，北韩也已采取部分实质性措施，并表示美国也应跟进采取配套措施，这个措施便是放宽制裁。分析认为，若这样的拉锯战持续，预计美国将进一步扩大制裁范围。