Seo Do-young

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生日：1981年4月14日

身高：187cm

体重：75kg

血型：A型

出生地：韩国大田广域市

学历：檀国大学 戏剧影视学





演员徐道永2002年以时装模特的身份首次亮相人前，先后为Gucci、Tommy Hilfiger等品牌走秀。在模特生涯如日中天的时候，徐道永毅然地转行，参加表演培训班，追求自己的终极理想——做一名演员。徐道永先是在《这该死的爱》中首次获得角色，后来在《海神》中出演一个帅气的护卫武士，被观众所喜欢，最终他获选成为尹锡湖导演执导的连续剧《春天华尔兹》的男主角。





代表作：

2018 连续剧《江南绯闻》

2017 连续剧《逆流》

2016 连续剧《美丽的你》

2015 连续剧《MISS 妈妈咪呀》

2015 连续剧《耀眼的邻居》

2013 连续剧《荆棘花》

2012 连续剧《只有你》

2011 连续剧《荆棘鸟》

2010 连续剧《夜叉》

2009 连续剧《天下无敌李平江》

2007 连续剧《无阻的婚姻》

2006 连续剧《春天华尔兹》

2004 连续剧《海神》