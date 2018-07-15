Urban Zakapa力作上线 时隔4年再发正规专辑

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男女混声组合Urban Zakapa时隔4年于11月27日发行全新正规专辑《05》回归歌坛。

《05》收录了两首主打歌《这一夜特别的理由（You’re the Reason）》、《随意》，以及《摇摇摆摆》、《坏的恋爱》、《挣扎》、《下雨了》等6首新歌，除此之外，还收录了之前曾公开过的《自己》、《周四夜晚》、《那时的你，那时的我们》、《那样的夜》等，共10首歌曲。3位成员均参与了新专辑的制作，个人独到的音乐见解在新老作品中尽数呈现，打造了一张包含Urban Zakapa专属风格的高品质作品。

主打歌之一的《这一夜特别的理由》，由成员赵贤雅包办词曲编，再次显示出赵贤雅强大的音乐创作功力。歌曲讲述的是以心爱的人的视线来看这世上之美好的内容。另一首主打歌《随意》则是由成员权顺日作词、作曲，并与音乐人黄俊益（音）共同编曲，十分具有权顺日的音乐风格。

新专辑发行后，Urban Zakapa随即展开了全国巡演“冬季”的日程，首轮演出于1日、2日在釜山举行。随后还将于8日、9日在首尔举行。