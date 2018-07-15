Jennie登顶美Billboard世界数字单曲榜冠军

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Jennie凭个人首支单曲《SOLO》横扫国内榜单的同时，歌曲在美国Billboard世界数字单曲榜中也晋升为冠军。

早前，Jennie所在的BLACKPINK出道单曲专辑《SQUARE ONE》中的两首歌曲《Boombaya》、《口哨》就曾双双成为上述榜单的冠亚军，作为新人女团能有如此惊人的成绩，当时也受到了全世界歌迷的瞩目。随后发行的《像最后一样》、《DDU-DU DDU-DU》也都毫无悬念地登顶该榜单。若加上此次的个人作品《SOLO》，Jennie已在该榜单成就5次夺冠记录。

不仅如此，《SOLO》在发行后，曾在国内主要音源榜单中连续15天保持第一名，并在GAON榜单中一举拿下数字榜、下载榜、在线播放榜3个榜单冠军，成为名副其实的“人气女王”。

《SOLO》的MV也成为歌迷的关注焦点。MV上线后仅13天便突破8000万点击量，这一速度在韩国个人女歌手中前所未有。另外，《SOLO》还在世界40个国家和地区的iTunes相关榜单中成为冠军，同样创造了韩国个人女歌手的纪录。