少吃“三白”，多吃“三黑”

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健康长寿一直以来都是人们所向往的，而随着社会水平的提高，我们在饮食方面追求的不仅仅是温饱了，更是向往着各种“长寿食品”。

关于饮食养生，民间流传着“少吃三白，多吃三黑”的说法，究竟指的是什么食物呢？

首先，少吃“三白”食物。（1）食盐。食盐素来就有“百味之王”的美誉，在烹饪的时候总是离不开的。然而我们要知道，摄入食盐过多对我们身体的危害也是很大的，很多人都知道的一点就是会增加患高血压的风险，除此之外，还容易引发肾脏疾病、增加胃癌风险。 ﻿（2）白糖。白糖在日常不少菜式都是需要用到，而我们饮食中的“隐形糖”也是越来越多。虽然甜食对于我们来说是一种诱惑，但摄入过多的糖，对于身体的危害也是不小，例如导致肥胖、促糖尿病、促肾结石……会增加很多疾病的风险。﻿

（3）动物脂肪。例如我们生活中很常见的猪油、牛油之类的食物，虽然香气浓郁，然而有两个致命的缺点：饱和脂肪酸比例高、含有较多的胆固醇。如果我们在生活中过多的食用的话，结果不仅是引发肥胖那么简单，更可能导致高血脂、高胆固醇、动脉粥样硬化等等疾病风险增加，所以在日常生活中应该少吃。

多吃“三黑”食物。（1）黑豆。从中医的角度来看，黑豆可以补肾、健脾益气，更被誉为“补肾之王”、“豆中之王”等等。而从现代的科学角度来看，黑豆营养丰富，其中的某些成分还有助于延缓人体衰老、降低血液粘稠度。﻿

（2）黑木耳。黑木耳不仅仅味道鲜美，营养价值也是十分丰富的，更被誉为“素中之荤”、“素中之王”等等。现代研究表明，黑木耳有降血糖、降血脂、提高免疫力等等作用，而从中医的角度来看，黑木耳可滋补润燥、养血益胃。﻿

（3）黑米。黑米的营养价值十分丰富，在古代的时候一直属于“贡米”，只有皇亲贵族才能吃。我国传统医学认为，黑米可滋阴补肾、健身暖胃，更被誉为“长寿米”，经常吃可以延年益寿；从现代角度来看，黑米营养丰富，还有一定抗衰老的作用。





（文中窍门来自张丹丹听友）