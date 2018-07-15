特朗普委托文在寅向金正恩转达口信

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目前，韩半岛无核化谈判能否取得进展取决于北韩。





美国总统特朗普在韩美首脑会谈中委托文在寅总统，如果金正恩委员长在今年内回访首尔，请将自己的口信转达给金正恩委员长。口信的核心内容是，如果北韩履行协议，美方有意成全北韩的愿望。





特朗普总统通过上述发言正式确认，如果北韩采取无核化措施，将向其提供相应的补偿。特朗普总统的上述发言可能预示着重大进展，但也有可能只是原则性表态。虽然经济援助对北韩来说很重要，但北韩国务委员长金正恩更重视的是美国保障其政权安全，即金正恩希望在他领导的政权下实现繁荣。因此，特朗普总统的上述发言正切中问题的重点，但具体落实起来却并不容易，美国可能会根据北韩的无核化措施，分阶段采取放宽对北韩制裁、向北韩提供经济援助等相应举措。在此过程中，美国也会提出北韩大规模杀伤性武器以及人权等问题，而这些问题对金正恩政权来说十分不利。因此，也有观点认为特朗普总统的上述发言可能只是原则性发言。对此，文在寅总统表示，向北韩提供相应补偿不只意味着放宽制裁，还包括推迟或缩小韩美联合军演、提供人道主义援助、进行体育等非政治领域交流以及发表《终战宣言》等。





有观点认为，特朗普委托文在寅将自己的口信转达给金正恩，可能意在金正恩回访首尔时，以此为契机寻找对话突破口。