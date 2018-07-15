研发人工智能超声波技术——韩国“Alethio”公司

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韩国小微企业的创新产品和技术给全球经济带来了新的变化。今天，我们共同走进韩国“Alethio”公司，他们是韩国产前超声图像解决方案供应商，我们将与公司总裁金大云（音译：김다운）先生一道，聊一聊他们公司。





2016年公司成立之前，金先生曾在三星集团的信息技术部门SDS大数据研究所工作。在那里，他开始对人工智能非常感兴趣，计算机算法可以学会像人类一样自己执行某些任务。金先生后来进入韩国高等科学技术研究所，在学习期间准备开展自己的事业，他碰巧看到他的同事在社交网站上发布的超声胎儿图像，认为通过胎儿图像和人工智能技术，可以预测婴儿出生后的样子。在收集数据并进行实验后，他找到了一个新的业务项目。





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韩国“Alethio”公司使用最新人工智能技术，从产前超声图像中读取和提取必要的特征，并形成婴儿的预期面部照片。韩国“Alethio”公司是世界上第一家尝试这项新技术的公司。事实上，公司投入了大量精力打开了一条从未走过的新路。





韩国“Alethio”公司组织了研究人员，他们在深度学习技术方面拥有丰富的工作经验，并使用人工智能技术生成和恢复图像。因此，公司能够开发自己的技术，将超声图像中的胎儿面部转换成真正婴儿的面部，即使胎儿面部被胎盘或手覆盖，也可以实现图像还原。事实上，使用韩国“Alethio”公司技术还原的婴儿面部与出生后真正孩子的面部之间没有太大区别。正是有了这项卓越的技术，韩国“Alethio”公司获得了韩国最大门户运营商Naver的投资。





韩国顶级门户网站Naver自2015年开始参与投资项目，以支持拥有高技术、有潜力的创业企业。但是，项目选择并不容易。Naver在过去3年中了解了大约2300家初创企业，但只有包括韩国“Alethio”公司在内的20家公司获得了Naver的投资。公司的技术能够实现产前超声图像转换婴儿照片，且几乎与真实婴儿的照片相同。韩国“Alethio”公司将于本月推出其商业服务，公司与大型产科诊所签订合同，迈出了迈向光明未来的第一步。