© YONHAP News

韩国政府推出的弹性工作制成为韩国经济热门话题。韩国政府和政界都在努力减少实施每周最长52小时工作制所带来的负面影响，这是政府在7月份推出的新政策。然而，工会强烈反对弹性工作制，因此未来可能会产生更大的冲突。今天，我们邀请到了韩国建国大学崔北根（音译：최배근）教授，与他共同聊一聊围绕弹性工作制可能产生的冲突。





在最新的弹性工作制度下，只要在法定工作时间内，雇主可以在必要时增加或减少员工的工作时间。这样一来，企业可以在繁忙时段增加工作时间，在淡季就可以减少时长，只要平均周工作时间低于52小时即可，这种弹性工作制的实施时限可以长达3个月。然而，为了能够满足企业的需求，政府计划将实施时限延长至6个月或1年。





只要满足周工作时长不超52小时，弹性工作制允许员工在旺季工作更多时间，并在淡季时休息。对韩国《劳动法》进行修订后，拥有300名以上员工的公共机构和私营企业从7月1日开始，将每周最长工作时间从68小时减少到52小时。但新的工时政策很快就遭到批评，因为它无法满足那些需要持续工作行业的需求。实施弹性工作制最大的争论是时限，目前弹性工作制实施时限最多为3个月。但不少企业表示，3个月太短，要求政府延长这一时限。





韩国许多企业都依赖于长时间工作的低薪雇员，较短的周工作时长和3个月的弹性工作制时限将损害这些企业的竞争力。如果监管执行得过于严格，许多企业可能不得不停止其业务。此外，一些企业需要在几个月内集中工作，而其他几个月的工作则较少。很多企业表示，在实施弹性工作制时应考虑不同行业的标准。





考虑到不同的行业和就业环境，实施每周最长52小时工作制将削弱部分企业的竞争力，因此企业正呼吁延长弹性工作制时限。事实上，从目前的情况来看，关键经济指标并不理想，未来有可能进一步恶化。为减少企业的担忧，韩国政府于11月5日同意扩大弹性工作制，但这一决定引起劳工界的强烈反对。





根据目前的制度，在3个月内，企业员工平均每周工作时长不得超过52个小时，工作时间超过法定工作时长，员工就有权获得加班费。但如果将3个月的上限延长到1年，雇主就不需要为每周工作超过52小时的员工支付更多的费用，这意味着员工的收入可能会减少。因为尽管他们为了获得加班费长时间工作，还是无法获得额外的加班费。





韩国工会组织表示，延长弹性工作制时限可能导致工人收入减少7％，并对工人的健康构成风险，因为他们将面临更大的工作量。每周工作52小时的目的是防止工人因劳累过度和工伤事故而死亡，并鼓励他们在业余时间与家人共度更多时光。工会认为，延长弹性工作制时限将使没有加班费的长时间工作正常化，并可能导致工人健康恶化，与每周最长52小时工作制的实施目的并不相符。由于企业和工会对这个问题存在明显分歧，因此人们将注意力转向其他国家，这些国家早于韩国推出了类似的制度。





德国的方案值得关注，德国员工拥有工作时间账户，就像银行账户一样。当他们加班时，时间会保存在他们的帐户上，账户上的时间可以通过带薪休假或加班费来奖励。政府不宜过于严格地将工时制度应用于企业。相反，工会和企业可以就弹性工作制和加班补偿达成协议，因为员工和雇主一样，在旺季也想更多工作。





发达国家都在运行其各自的弹性工作制。除了崔教授刚刚介绍的德国之外，英国工人每周平均工作时长为48小时，时限为17周，但是特殊的协议可以例外。在法国，弹性工作制可以通过集体协议延长至1年，但1周的平均工作时长仍应满足46小时的工作时间要求。这些国家对延长工作时间设置了一定的限制，扩大弹性工作制的同时，全面实施劳动管理协议。对于韩国来说，有必要了解外国案例，减少扩大弹性工作制可能带来的负面影响，最终找到一个双赢的解决方案。