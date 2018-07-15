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国际婚姻比例达8%

据调查，韩国去年结婚的新人中，每100对中就有8对是多文化夫妇，也就是国际婚姻夫妇。其中，外国妻子占65%，而一半以上的外国妻子为越南人和中国人。韩国统计厅23日发布的《2017多文化人口动态统计》数据显示，去年多文化婚姻为21917对，比前一年增加了1%。而多文化婚姻在所有婚姻中所占比例则为8.3%，比前一年增加了0.6%。另一方面，去年多文化家庭的离婚数为10307件，比前一年减少了3.0%。在所有的离婚家庭中，多文化家庭占了9.7%，比前一年减少了0.2%。出生在多文化家庭的孩子为18440人，比前一年减少了5.1%。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“多文化家庭这种话应该消失，这些家庭和一般家庭是一样的。”还有网友说：“好像只有韩国才那么在意是不是单一文化。”也有网友说：“希望社会对多文化家庭的歧视可以消失。”





减少讲师数量

在韩国《讲师法》施行前夕，时薪制讲师和学生都表达了强烈的反对意见。将于明年1月1日开始实施的《讲师法》是为了改善时薪制讲师的待遇而制定的，其核心内容为假期工资、离职金和四大保险，但校方却以财政负担为由，限制聘用时薪制讲师，很多大学已经明确向时薪制讲师传达无法续约的立场。高丽大学已将“尽可能减少时薪制讲师”的文件发放到了各个院系，决定减少此前由讲师负责的课堂的数量及科目，具体操作通过科目合并或增加听课学生数量的方法来实现，就连毕业所需学分也由130分降到了120分。对此，很多学生也抗议自己听课的权利受到了侵害，因为本来学生就对一些大课的质量不满意，现在校方还要增加大课的数量。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“大学的学费和听课费每年都涨，又买地又建房，但却没有支付给时薪制讲师工资的钱。”还有网友说：“学生们已经抗议会降低讲课质量了，但校方似乎只觉得这是应该由学生的钱来解决的事。”也有网友说：“私立托儿所、幼儿园，现在又到了私立大学。我们怎么能把孩子的未来托付给这样的人？”





炸鸡两万韩元时代

近日，韩国炸鸡连锁店BBQ将主要餐品价格进行了上调，韩国炸鸡进入了“两万韩元时代”。然而，主要食材生鸡的价格却和去年一样，还不到餐品价格的十分之一，据“韩国畜产品品质评价院”公布的价格，上个月19日生鸡价格仅为1378韩元。那么，为什么生鸡的价格仅为1300韩元，消费者却要花两万韩元去吃呢？首先，生鸡在流通过程中被卖到连锁店总部的时候，身价已经上涨到了2661韩元，而总部将生鸡经过一系列的处理后，以5085韩元的价格卖给各连锁加盟店。而每只炸鸡的辅材价格约为3500韩元，这样一来，一只炸鸡的原材料价格就变成了约8500韩元。而除了原材料费用以外，店方还要支付员工工资、店面租金和税金等其它费用，这些费用一般占餐品价格的35%，两万韩元的炸鸡就是7000韩元。这样一来，炸鸡店在除去自己盈利的价格之前，成本价已经达到了15000韩元以上。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“以后请不要说炸鸡是百姓食品了。”还有网友说：“炸鸡店又收配送费，又收小菜费，现在真的没法吃了。”也有网友说：“不管怎样，炸鸡连锁店还是赚钱的，韩国的企业还是很吃香的。”