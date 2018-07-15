11月韩国消费者物价涨幅超2%

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韩国消费者物价同比涨幅连续两个月突破2%，主要原因在于农产品和石油类产品价格大幅上涨。据统计，百姓生活物价涨幅尤高，预计在经济不景气的情况下，这将给百姓生活带来困难。还有观点认为，物价上涨将导致消费增速放缓，经济活力下降。





11月，韩国消费者物价指数环比下滑0.7%，但同比上涨2%。除农产品和石油类产品等价格涨幅较大的产品之外，大部分物价同比涨幅低于2%。其中，农产品和蔬菜价格分别上涨14.4%和14.1%，虽然畜产品价格下滑1.5%，但农产品等价格飞涨带动整体农蓄水产品价格上涨7.5%。石油类产品价格上涨6.5%。得益于政府11月初将燃油税下调15%，石油类产品价格涨势已大幅放缓。燃油税下调对象包括汽油、柴油、液化石油气以及丁烷气，但不包括被认为是“百姓燃料”的煤油，煤油价格上涨16.4%，另一种“百姓燃料”煤炭价格也上涨15%，百姓经济压力随之加重。生活物价指数同比上升2.1%。





韩国政府介绍说，炎热天气和基数效应等因素是9月至11月物价大幅上涨的主要原因。





另外，今年第三季度，韩国实际国内生产总值和实际国民总收入分别增长0.6%和0.7%，物价上涨率明显高于经济增长率和收入增长率。有观点认为，韩国恐难实现今年经济增长2.7%的预期。