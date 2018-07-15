韩政府制定南北韩关系发展五年计划

ⓒYONHAP News

韩国政府解决北韩核问题的方案出现较大变化，南北韩关系已经根据新的政策基调出现新局面。





近日，韩国政府将新政策基调纳入南北韩关系发展五年计划中。根据《南北韩关系发展法》，政府每五年制定南北韩关系发展基本计划，计划由统一部咨询机构南北韩关系发展委员会主导制定，在国务会议中最终敲定，内容包括南北韩关系发展方向、促进韩半岛和平、南北韩交流合作等。韩国政府从2018年开始至2022年采用此次新制定的计划，而新的计划和以往的计划截然不同。当前，韩国政府针对北韩核问题的政策基调本身出现了变化。在2013年至2017年的第二次基本计划中，韩国政府的政策基调是北韩无核化为南北韩改善关系的前提条件，即除非无核化取得进展，否则政府不会推动改善南北韩关系。第二次基本计划明示，若北韩无核化取得明显进展，将推进旨在促进南北韩共同繁荣的经济共同体构想（Vision Korea）。而此次韩国政府将第二次基本计划中的“先无核化”基调改为“同时推进无核化和改善南北韩关系”。政府计划通过刺激南北韩对话和交流，促进美北对话和无核化谈判取得进展。新计划的目标是建立韩半岛新经济共同体，宗旨也在于营造和平气氛。此外，作为解决无核化问题的方案，新计划还提出了“分阶段、一揽子”战略，韩国政府拟分阶段推进无核化，在此过程中，同时建立南北韩信任关系，推进改善北韩同国际社会的关系。