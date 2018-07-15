“千里眼2A号”发射成功 与地面成功通信

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“千里眼2A号” 是韩国国内技术自主开发的地球同步轨道卫星。地球同步轨道卫星是处于对地静止状态的卫星，卫星的轨道周期等于地球在惯性空间中的自转周期，卫星与地面的位置相对保持不变，所以被称为地球同步轨道卫星，一般用于通讯、气象等方面。





“千里眼2A号”是韩国第二颗地球同步轨道卫星，也是首次以国内技术自主开发的卫星。开发地球同步轨道卫星需要高难度技术，此前拥有该技术的国家只有美国、欧盟、日本、印度、中国、俄罗斯和以色列7个国家。韩国于2011年着手开发“千里眼2A号”卫星，继“千里眼1号”卫星之后，“千里眼2A号”卫星将在今后10年期间负起观测韩半岛周边气象的任务，相较于“千里眼1号”卫星，可更加准确和迅速地观测和预报局部暴雨和台风路径等信息，亦可进行太阳黑子爆炸等宇宙气象观测。





“千里眼2A号”已发射升空，但能否获得最终成功要在7个月后才能确认。目前，卫星停留在地球上空251公里至35822公里的椭圆形转移轨道上，将于两周后进入高度达3.6万公里的地球同步轨道。在经过长达数月的各项试验并确认所有系统正常运作后，才能宣布发射最终取得成功。如果一切顺利，“千里眼2A号”将从2019年7月开始向地面提供各种气象资料。





最近，韩国成功发射了韩国型发射体“Nuri号”试验用火箭，今后将致力于开发将3.5吨级卫星送上卫星轨道的大型发射体。