《漫话国乐》上灵山 / 池瑛熙流奚琴散调 / 空





如今奚琴深受人们的欢迎，可古代就不同了。据文献记载，古时候，乞丐在讨钱时会用奚琴发出蚊子的声音或类似老夫妻吵架的声音来吸引行人的视线，可见在古代，奚琴并不是受欢迎的乐器。





18世纪末，朝鲜王朝的宫廷乐师柳遇春是奚琴名人，享有声誉。相传，当时的书生们为了欣赏柳遇春的表演大排长龙。有一次，喜好弹奚琴的书生向柳遇春诉苦，并请他指教，书生说：“我说我会拉奚琴，别人都嘲笑我“乞丐奚琴”，我怎么能打破这一偏见呢？”对此，柳遇春回答道：“我学了三年才自成一家，当时我的手指头都长满了茧子。虽然技艺日益进步，薪水却不涨，大家也不赏识我。可乞丐就不同了，乞丐只以一个老旧的奚琴，玩它几个月，就能吸引众人围观，一天的收入除了一斗粮谷，手里还有一撮子钱，这是因为人家就是喜欢看乞丐的表演嘛。”这句话的意思是说，演奏高水平的音乐，如果没有听众是一点都没用的，可见艺术家无论是古代还是现在依然为这个问题烦恼。

{音乐1: 《上灵山》第一章、第二章 /奚琴-梁京淑（音）}





柳遇春还跟书生说：“现在柳遇春的奚琴已经家喻户晓，可他们知道的只是我的名字而已，真正欣赏奚琴的人到底有多少呢。”以此讽刺那些对于音乐不懂装懂的书生们。





古时候的乞丐以奚琴作为讨钱的工具，主要是因为奚琴琴体小且携带方便，还有一个优点，就是比起其他乐器表现力更为丰富。奚琴只有两条琴弦，演奏时用左手扶持琴杆，满手握弦，右手以琴弓夹于两弦之间拉奏。奚琴没有像伽倻琴、玄琴一样张弦的琴柱或岳山，以拉弦的位置与握弦的力度调节琴音的强弱，能机动灵活地演奏各种乐曲，具有丰富多彩的表现力。虽然音色有点粗糙，像鼻音一样发出“嗡嗡”的声音，然而这正是奚琴的魅力之一。

{音乐2: 《池瑛熙流奚琴散调》中的“中中茂里”/奚琴-李东勋（音）、长鼓-金清满}





奚琴以琴弓拉弦擦奏的奏法与西方的小提琴与中提琴相似，是一种拉弦乐器。可在古代，奚琴因不是弦乐器也不是管乐器而称为“非丝非竹”。如，最具代表性的弦鸣乐器伽倻琴与玄琴，演奏时会发出“叮、当、咚”等断断续续的声音。奚琴有着明显的差异，虽说也用丝弦，然而像大笒、笛子一样，会发出拉长的声音，连续自如，因此在管乐合奏或弦乐合奏时，犹如“药中甘草”，占有一席之地。在管弦乐合奏时，奚琴在管乐器与弦乐器之间起到和谐的作用。如今，奚琴作为独奏乐器深受人们的欢迎，这可以归功于奚琴演奏家郑琇年。郑琇年把现代国乐作品以哀婉柔和的音色展现给听众，使得奚琴独奏深入人心，深得人们的喜爱。

{音乐3: 《空》/作曲-梁俊浩（音）、奚琴-郑琇年}