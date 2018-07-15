越过一时的现状扩展至大趋势的NEW-TRO





我们通常以千禧一代作为中心，将其定位为目标消费群，我们将过去的记忆重新再理解、再分析时得出来的形象，我们称之为“NEW-TRO”。“NEW-TRO”一词也被编入《趋势韩国2019》一书，该书全面介绍了“NEW-TRO”的当下与未来。“NEW-TRO”和复古两个概念词都是以消费主体和趋向为基准，其中只是单纯呼唤往事回忆的话，我们称之为复古风，但通过再理解和再分析后形成一个崭新的形象时，我们称之为：NEW-TRO。简单地说，NEW-TRO是如今千禧一代消费者们去不断接受这段没有亲身经历过的过去记忆并创新引进为新的主流文化。在首尔的乙支路街道上便可看到这种新型的主流文化。当我们沿着忠武路-乙支路3街-乙支路3街走过时，我们会看到当地保留着许多陈旧的商品和设计，同时其中也掺和着当下年轻人们喜爱的咖啡店、红酒吧、餐饮店等特色空间，因此当千禧一代看到这条街道的第一感觉便是“陈旧”，在香港的艺术街道也能拥有同样的感情色彩。





不仅如此，在服装业内我们也能看到“NEW-TRO”的影响力。位于京畿道龙仁市的“东春715”将物流仓库以现代设计感重新装修改造，这样风格的购物中心很快在千禧一代口中传开了，并受到了热烈喜爱和关注。在开业不到一个月的时间里，SNS社交平台内有关“东春715”的话题量也超过了5000个。





那么，为什么千禧一代会如此热捧“NEW-TRO”呢？调查发现，千禧一代的消费性向符合时代感性，他们喜爱追求多样性和接受不同的趋向特征，文化包容力大，能够快速适应和理解新鲜事物，因此“NEW-TRO”才会如此有人气。





<前沿视线>





“小区型”“当地经验”“私人场所”均为20、30岁年轻人的年末聚会场所趋势

韩国相关空间租赁平台发布的20、30岁年轻人2018年末聚会场所趋势是“当地LOCAL”空间概念，指的是年末时，比起大家聚集在华丽场所，更倾向与亲朋好友们一起度过温馨的时间；追求从用餐开始直到饭后娱乐都在同一个场所进行，享受轻松、自由和便利，因此“在小区内度过的小小年末”便成为当下20、30岁年轻人在今年年末时的主要活动主题和趋势趋向。





电影《完美的他人》观影人数超500万 成功引领韩国电影新趋势

2018下半年的票房黑马是电影《完美的他人》，11月28日，《完美的他人》在韩国国内的观影人数达到了500万人次。这部电影讲述4对多年朋友夫妇聚会吃晚饭，为了确认彼此到底有多了解，决定玩游戏，相互说出秘密和心事，由此引发的关系波动。《完美的他人》电影主演平均年龄为40岁，但观影者平均年龄却十分年轻化，尤其受到10至20岁年轻观众的喜爱和关注。当剧情中提出“玩公开手机内容的游戏”时，更是获得10至20岁年轻人的共鸣，此电影已成为引领韩国电影趋势的最佳影片之一。





倡导健康趋势“小小生活”品牌入驻全韩OLIVE YOUNG

韩国饮品品牌“小小生活”的核心商品于11月29日上架OLIVE YOUNG全韩实体店。上架商品名称独特，其中有以红景天为原材料的液体能量棒，名为“小小充电”，还有解酒的“小小一杯”，以及增强饱腹感的“小小配餐”等健康能量食品和可饮用的谷物饮料“小小一餐”等代餐型食品。直到12月31日，“小小生活”品牌旗下的核心商品都在进行上市促销，将有更多的优惠提供给消费者们。品牌相关负责人表示，食用“健康、营养和低卡路里食品”的饮食习惯已是最新趋势，然而我们更应将趋势落地，将流通渠道扩张到线下实体店内，便于轻松接触和尝试。OLIVE YOUNG企业也表示，未来将和不同的企业合作分享和传播小小的健康饮食文化。