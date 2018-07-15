济州岛将开设韩国首家营利性医院

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济州道政府准许开设首家营利性医院后，在社会上引发了巨大争议。





营利性医院指的是营利法人开设的医院，营利法人是指以营利为目进行投资而成立的法人，以企业或民间资本开设的医院即为营利性医院。韩国现行医疗法规定，原则上只有医生或非营利性机构才可开设和经营医院。非盈利机构包括政府、地方自治团体、学校法人、社会福利财团和医疗法人等，目前韩国所有的医院皆属于非营利性医院。根据规定，只有在济州岛和经济自由区才可设立营利性医院，但需获得中央政府和地方自治团体的批准。此次获准开设的济州岛绿地国际医院于2015年获得保健福祉部的批准。





济州道政府准许开设营利性医院后引发了争论。反对方认为，营利性医院将破坏以健康保险为中心的医疗体系基础，营利性医院唯利是图，最终将加重国民的医疗费负担。文在寅政府对成立营利性医院持反对立场，保健医疗工会和医生协会也持相同立场。赞成设立营利性医院的一方则主张，通过竞争才能促进医疗产业的发展、提振经济以及起到创造工作岗位的作用，国内健康保险体系绝不会因开设几家营利性医院就发生动摇，且可供国民选择质优的医疗服务，并借此开发和引进尖端技术和医疗器材。





济州方面介绍说，考虑到提振经济、发展旅游业以及取得外国投资者信任等因素而决定批准开设绿地国际医院。此外，保健福祉部表示，今后将不会再批准在国内开设营利性医院。