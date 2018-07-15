美国和北韩在板门店进行工作接触

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据悉，美国中央情报局负责韩半岛问题的“韩国任务中心”主管安德鲁·金秘密访问韩国，3日在板门店与北韩方面人士进行了工作接触，引起国际社会的关注。





在美北无核化协商陷入胶着状态之际，美国中央情报局负责韩半岛问题的“韩国任务中心”主管安德鲁·金秘密访问了韩国。安德鲁·金作为美国国务卿蓬佩奥的亲信，曾随同蓬佩奥访问北韩，并在新加坡美北首脑会谈时，与北韩方面人士进行了私下接触，因此安德鲁·金秘密访问韩国具有为重启美北无核化协商和举行第二次美北首脑会谈进行探讨的意义。





美国国务卿蓬佩奥和北韩劳动党中央副委员长、统一战线部部长金英哲原定于上月8日举行的高级别会谈被北韩无限期推迟后，美北无核化协商陷入停滞状态。在此情况下，安德鲁·金秘密访问韩国，并与北韩方面人士进行了工作接触。





在最近举行的二十国集团峰会期间，美国总统特朗普分别与韩中两国首脑举行会谈，并表现出解决北韩核导问题的强烈意志。特别值得一提的是，在阿根廷当地时间11月30日举行的韩美首脑会谈中，美国总统特朗普对北韩国务委员会委员长金正恩回访首尔给予高度评价，这表示特朗普总统期待文在寅总统在美国和北韩间积极扮演协调者角色，为解决北韩核导问题作出更大努力。第二天，美国总统特朗普与中国国家主席习近平举行工作晚宴时，就共同应对北韩核问题达成一致意见。过去，特朗普总统提出“中国背后论”，认为中国对北韩制裁不力，但是今后将在中国的协助下，加速解决北韩核问题。





美国和北韩进行工作接触后若能重启高级别会谈，将会讨论第二次美北首脑会谈的时间和地点。美国总统特朗普最近将举行第二次美北首脑会谈的时间定在明年1月或2月，但不知北韩国务委员会委员长金正恩何时访问韩国。如果金正恩委员长在第二次美北首脑会谈前访问韩国，并在第四次文金会上对无核化问题持积极态度，将为重启美北无核化协商提供强大动力，并为举行第二次美北首脑会谈营造良好环境。





在二十国集团峰会结束后返回美国的途中，特朗普总统表示，第二次美北首脑会谈或将于明年1月或2月举行，并考虑从三个备选地点中选择一处举行会谈。当地时间12月4日，美国总统国家安全事务助理博尔顿也表示，希望举行第二次美北首脑会谈。因此，北韩将作出何种回应，引人关注。





北韩正在考虑如何应对当前的情况。如果中国与韩美两国加强合作，且国际社会继续对北韩实施制裁措施，北韩有可能陷入史无前例的窘境。因此，金正恩委员长不得不深思熟虑，谋求应对方案。如果北韩决定提交无核化路线图或时间表，北韩核问题将迎来新的局面，但是若北韩继续以采取无核化前期措施为由，要求美国采取同步性的相应措施，美北无核化协商将丧失动力，北韩的处境会变得更加艰难。因此，文在寅总统必须在美国和北韩间发挥沟通协调作用，为解决北韩核问题作出最大努力。





目前，美北无核化协商虽然处于停滞状态，但是美国和北韩最近在板门店进行工作接触，提高了重启美北无核化协商的可能性。如果北韩国务委员会委员长金正恩在近期内访问首尔，且明年1月或2月举行第二次美北首脑会谈，韩半岛无核化将会正式步入轨道。