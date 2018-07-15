韩国江南林荫大道上的中国时尚

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：ADA 李婉静(“Duier风尚”品牌设计师)





韩流进军中国已经有将近20年的时间了。曾几何时，紧跟韩流的中国时尚，如今又以华风的姿态进军韩国，在首尔时尚的中心-林荫大道开设时装旗舰店的中国时尚品牌“Duier风尚”就是代表之一。本期节目有请该品牌创始人ADA介绍一下十年河东十年河西的韩中时尚。









南：ADA，你好。请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

ADA：大家好，我是来自中国四川成都的时尚品牌“对儿”（Duier）的创始人ADA。我和我的双胞胎妹妹一起开创了现在的品牌店。我们开始是在中国开店的，在中国我们因为服装的个性吸引了很多艺人成为我们的老顾客，现在我们在韩国时尚的心脏-首尔江南区的林荫大道开设了自己的品牌店。欢迎大家光顾！









南：韩国服装、韩国化妆品本身就是权威性的品牌。作为中国品牌，你们是如何想到在韩国发展的呢？

ADA：在中国的时候我们就发现中国的年轻时尚人士非常崇尚韩国的时尚，于是就想到韩国来探探路，同时也学习一下韩国式的时尚。于是我们就来了，而且打入了韩国时尚的心脏-林荫大道。

南：你们最大的竞争力是什么呢？

ADA：我们目前跟韩国多位大牌儿服装设计师们在合作，他们设计的品牌都有在我们的店里销售，我们现在已经拥有了大量韩国的时尚人士，以及韩国的著名艺人老顾客，我们店已经多次成为人气韩剧的拍摄外景地。欢迎大家来林荫大道前来光顾！