韩国会在7日全体会议中处理明年度预算案

ⓒKBS News

韩国国会7日召开全体会议，处理共同民主党和自由韩国党达成协议的明年度预算案。





国会在处理明年度预算案的过程中出现两大党和少数在野党对决的局面。朝野今年也围绕新年预算案展开激烈拉锯战，气氛绝不亚于任何一年。在此背景下，朝野三个少数在野党还要求同时处理选举制度改革案，导致预算案谈判陷入僵局。执政党和第一大在野党在未经三个少数在野党同意的情况下，商定通过明年度预算案。





在野三党正未来党、民主和平党和正义党要求处理的选举制度改革案以连动型比例代表制为核心内容。因仅靠这三党的议席无法通过该案，因此至少需要两大党中的一党参与，但两大党反对实施连动型比例代表制，因为该制度有利于少数党增加席位，而不利于大党。最终，共同民主党背离民主和平党和正义党等“友军”，自由韩国党放弃在野圈连带，两党就通过明年度预算案达成全面协议。共同民主党认为其守住了明年度预算案最大争论焦点——南北韩合作基金等主要项目预算基本框架。而自由韩国党认为其贯彻了削减5万亿韩元规模预算的方案，并从中取得不少利益。但共同民主党和自由韩国党分别背离各自“友军”将给两党带来巨大压力。