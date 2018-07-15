韩国首家营利性医院落户济州岛

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韩国济州道政府5日有条件批准韩国首家营利性医院“绿地国际医院”正式营业。该医院仅向外国人提供医疗服务，诊疗科目虽限于整形外科、皮肤科、内科和家庭医学科，但未来有关赞成或反对医院营业的讨论之声将愈演愈烈。





绿地国际医院是由中国绿地集团斥资778亿韩元兴建的营利性医院。韩国保健福祉部曾于2015年12月批准了建设申请，这是济州道政府时隔3年批准营业。绿地国际医院坐落在面积达2.8163万平方米的西归浦市健康旅游城内，目前拥有47张病床的医院主体建筑已经竣工。医疗团队由9名医生、28名护士和国际医疗协调员等134人组成，计划明年年初开诊。





今年10月，济州道政府组建“公论化调查委员会”并开始征集民意。最后，58.9%的民众持反对态度，道知事元喜龙表示接受民意。但本次元喜龙却以“有条件”为前提，允许医院营业。对此，他表示：“这是考虑到济州道的未来而作出的不可避免的选择，希望民众谅解。”元喜龙认为，医院的营业有利于提振经济、促进旅游业再腾飞和吸引外国投资。元喜龙表示，医院在限制诊疗科目的同时，不适用韩国《国民健康保险法》等有关医疗补助的法律，不会对国内公共医疗体系造成影响。

有关是否批准营利性医院营业的争论由来已久。营利性医院指企业或民间投资者成立的营利法人经营的医院。现行《医疗法》原则上允许医生或政府、地方自治团体、学校法人、社会福祉财团、医疗法人等非营利机构开设并经营医院。营利性医院必须得到中央政府和地方自治团体的许可，并限于济州岛和经济自由区内设立。绿地国际医院正是根据上述条例得以建设。





济州道政府批准开设韩国首家外资营利性医院遭到现政府、执政党、保健医疗工会和医生协会的强烈反对。他们认为，绿地国际医院以营利为目的，有撼动以健康保险为中心的韩国医疗体系基础之忧。由于在不适用健康保险的情况下追求利益，将被玩弄于财阀和企业投资者之间，医疗费将暴涨，其结果必将大幅增加国民的医疗费负担。而产业界、医院管理层和在野党自由韩国党则赞成济州道政府的这一决定。他们认为，通过竞争不仅可发展医疗产业、促进经济发展，还能起到创造工作岗位的效果。营利性医院仅为医疗体系中的一小部分。他们还表示，若出现几家营利性医院，健康保险体系就会随之瓦解，医疗费大幅上涨，这些是毫无根据的谣言。相反，营利性医院可促进尖端医疗器械和技术的开发与应用，为国民提供选择更高医疗服务的机会，这或令医疗费用大幅减少。





保健福祉部对此表示，今后将不会批准其他营利性医院。政府的这一言论会给正在推进开设营利性医院的釜山等部分经济自由区带来怎样的影响，引发关注。