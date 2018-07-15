文在寅圆满结束三国之行

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韩国总统文在寅结束出席二十国集团（G20）领导人第十三次峰会等8天5夜行程后，于4日抵达位于京畿道城南市的首尔机场，圆满结束他今年所有的出访日程。





文在寅于11月27日出国，先后访问捷克、阿根廷、新西兰三国，并出席在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的G20峰会。文在寅此行首站在布拉格同捷克总理巴比什举行会谈，为韩企参建捷克核电站争取机会。随后，他前往布宜诺斯艾利斯出席G20峰会，并于11月30日与美国总统特朗普举行第6次双边会谈，积极推动美北无核化对话。此外，文在寅还与阿根廷、荷兰和南非等国家领导人举行双边会谈，呼吁各方支持韩国政府建立半岛和平机制。在G20峰会上，文在寅向各国首脑介绍了韩国政府打造“创新型包容国家”蓝图，并呼吁各国为共同应对气候变化等国际问题加强合作。文在寅此行的最后一站是新西兰，他与新西兰总理杰辛达•阿德恩举行会谈，双方就将韩国政府推进的“新南方政策”领域延伸至大洋洲等合作方案交换了意见。





在美北无核化谈判陷入焦灼境地的情况下，文在寅与美国总统特朗普举行双边会谈，备受关注。韩美首脑再次确认，为实现北韩完全无核化，双方将基于牢固的同盟关系继续保持合作。双方一致认为，在北韩实现完全无核化前，需继续保持对北制裁。会谈取得的最大成果是韩美首脑均认为金正恩有访问首尔的必要。美国总统特朗普还委托文在寅待金正恩访问首尔时转达口信，称美国与北韩关系十分友好，若北韩实现无核化，美方将助力北韩实现其所愿。业界认为，特朗普的口信暗示美国将采取相应措施，除放宽对北韩制裁外，还向北韩提供以经济繁荣为首的体制保障。分析称，特朗普不仅助力文在寅发挥协调角色，还让自己获得了缓冲空间。至此，文在寅可积极促进金正恩尽早对首尔进行回访。但有声音曾指出，金正恩在北韩与美国对话毫无进展的情况下访韩将“空手而归”，业界对金正恩能否在年内访韩持怀疑态度。

另外，文在寅还积极利用G20峰会，获得其他国家对韩半岛和平进程的支持。文在寅在11月30日G20峰会发言中，强调了半岛和平稳定的必要性，他说：“韩半岛的和平不仅是东北亚和平的基础，也将对世界和平与稳定作出巨大贡献。”文在寅还介绍了通过铁路连接南北韩，并通过贯穿东北亚和欧洲的东亚铁路共同体，打下多方和平安全体制基石的构想。