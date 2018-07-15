韩国成功发射首颗自主研发地球同步轨道卫星

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由韩国自主研发的首颗地球同步轨道卫星“千里眼2A号”5日（以下为韩国时间）凌晨5时37分在南美法属圭亚那航天中心被搭载在亚利安太空（Arianespace）公司的阿丽亚娜5型火箭（Ariane5）上成功发射升空。至此，韩国成为全球第8个拥有地球同步轨道卫星技术的国家，科研人员仅剩自主研发运载工具这一课题。

“千里眼2A号”是一颗用于气象观测的地球同步轨道卫星。这颗卫星在升空25分钟后进入地球同步转移轨道，34分钟后完成星箭分离，39分钟后与澳大利亚当加拉地面站实现首次远程通信。韩国从2011年7月开始研发“千里眼2A号”卫星，历时多年最终将这颗卫星成功发射升空。“千里眼2A号”将在两周间变换轨道，进入高度达3.6万公里的地球同步轨道。该卫星是否最终发射成功还需经过6个多月的试运行后方可知晓，若最终判定为发射成功，将从明年7月起正式提供气象观测服务。“千里眼2A号”是2010年6月发射的“千里眼1号”的后续型号，将在未来10年负责观测韩半岛周边气象。

“千里眼2A号”成功发射具有两方面意义。首先，该卫星的成功发射可提供更为高质量的气象观测。由于卫星进入高度达3.6万公里的地球同步轨道，因此可向地球传递多种气象信息。“千里眼2A号”最大的特点是可较过去更早、更准确地捕捉气候变化。例如，该卫星可大大缩减局部地区出现暴雨的分析时间，最早在两个小时以前便可进行预测。气象分析间隔时长也将由目前的15分钟大幅缩减至2分钟。此外，该卫星还提高了台风中心位置的追踪准确度，业界还期待其能在区分云层、观测森林大火浓烟、沙尘暴和火山灰等方面发挥作用。与第一代卫星相比，第二代卫星像素提高4倍以上，图像传输速度快18倍，可以快速将高质量彩色图片传送至地面，便于准确分析雾霾浓度。更大的意义在于，“千里眼2A号”是韩国自行研发的地球同步轨道卫星，未来科研人员可以此为基础，研发用途更广的卫星。例如更换“千里眼2A号”载体研发通信卫星等。





地球同步轨道卫星指的是轨道平面与赤道轨道平面重合，卫星的轨道周期等于地球在惯性空间中的自转周期，且方向与之一致，即卫星与地面的位置相对保持不变。研发这种卫星需要掌握如何让卫星与地面位置相对保持不变的高难技术。此前，仅美国、欧盟、日本、印度、中国、俄罗斯和以色列7国掌握相关技术。

韩国研发人员剩下的课题是掌握可将“千里眼”等地球同步轨道卫星送入太空的大型运载工具的技术。韩国若拥有大型航天运载工具，可降低对外国运载火箭的依赖度，还能进军卫星发射市场。韩国航空宇宙研究院计划以正在研发的韩国航天运载火箭“Nuri号”为基础，研发相关运载火箭技术。上月28日，配有一台75吨引擎的“Nuri”号运载火箭成功发射，预示着韩国向完全掌握航天运载火箭技术迈出关键一步。