日常做菜挑选锅具有讲究

ⓒ Getty Images Bank

锅是厨房里必不可缺的烹调工具,想要做出一手好菜,也是有讲究的,选择得心应手的锅具可是非常重要的, 你有没有试过长期用不粘锅煎炸食物,使用时间久了,锅边都掉了一层皮。其实,有时并不是锅不好,只是用的方法不合适。做菜也挑锅,锅与菜搭配不当,再好的食材也做不出健康美味的佳肴。如果能掌握好每种锅的使用要点,烹调出的美食可加不少分呢。

不锈钢锅。这种锅不适合煲汤,因为一般不锈钢锅的锅体较薄,热得快,凉得也快。假如用不锈钢锅长时间煲汤,汤汁会逐渐变得浓稠,而且锅边容易糊。

不粘锅。别用不粘锅高温炸食物,因为这种锅的内壁是一层大约0.2毫米厚的不粘薄膜,如果干烧或油温过高,这层薄膜就会受到破坏,如果这层薄膜脱落,就无法起到不粘的作用了。建议使用不粘锅时,最好调成中小火,可以用来煎蛋、煎火腿或烙饼。

砂锅。用砂锅时,尽量不要用大火,先用小火让其均匀受热,否则砂锅易炸裂。预热时,先在锅中加适量水,不要空锅时加热,否则也容易造成损坏。砂锅一般适用于炖菜、煲汤、熬粥等,尽量选用小火进行加热。

铁锅。铁锅只适合炒菜,用大火爆炒食物很方便,不过,最好炒一道菜后就洗一次锅,用完后要保持锅内壁干爽。





（文中窍门来自胡文卉听友）