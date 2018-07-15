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韩国虽说是动漫产业的后起之秀，但目前韩国动漫产业的产量占全球市场的比重已超过30%，在亚洲仅次于日本，在全球仅次于日本与美国，成为亚洲第二和世界第三的动漫产业大国。





韩国动漫的历史可以追溯到1909年，当年6月，李道荣在《大韩民报》刊登了时事漫画，开启了韩国动漫的先河。1950年，韩国首部漫画杂志创刊，韩国的漫画开始稳步发展起来。1967年韩国还上映了首部彩色动画片《洪吉童》。到了1980年，韩国漫画迎来黄金时代，各种漫画杂志与图书像雨后春笋般创刊。《小恐龙多利》、《奔跑吧，HONEY》漫画在漫画杂志上连载，人气火爆。从80年代末起，韩国播出《魔发小道士》、《新编西游记》等电视动画，深得观众的喜爱。其中《新编西游记》1992年播出时，最高收视率高达42.8%，创历史新高。2003年播出的《小企鹅宝露露》也人气爆棚，出口欧洲、中国等全球各地。近年来，《YooHoo和他的朋友》在全球60多个国家播出。《迷你特工队》自2016年3月在中国腾讯视频播出，仅4个月播放量破10亿，截至今年6月末，累计播放量突破70亿。





近年来，网络漫画带动动漫产业的发展。网络漫画是2000年初期，随着电脑与互联网的推广而亮相的。加之智能手机的普及，网络漫画得以迅猛发展。最近堪称网络漫画的鼎盛时期，《隐秘而伟大》、《奶酪陷阱》、《未生》等电视剧与《藓苔》、《与神同行》等电影均改编自人气网络漫画，每10部影视作品中，就有1部以上改编自网络漫画。据统计，去年，韩国漫画产业销售额为1万亿韩元，其中网络漫画市场规模为7240亿韩元，作品数量从2013年的343部到去年的1759部，4年来实现了超过400%的增幅。





进入21世纪后，韩国动画技术继续腾飞发展，韩国的动画曾学习与借鉴日本与美国的经验，并在学习中创新，将动画制作与韩国的优势产业网络技术相结合，从以2D为主的制作方式迅速扩大到Full 3D、2D与3D的合成方式，并且在IT基础上迅速发展Flash等数码动画，使得以数码技术为重点的韩国动画产业取得较好的成效，今年上半年的动漫出口额达8800万美元。