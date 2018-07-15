歌手San E演唱会上再度“惹祸” 因事态恶化与经纪公司解约

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本月6日，经纪公司Brand New Music方面发表声明称，当天已经与旗下艺人San E解除了合作关系，“本司在经过与San E本人深刻的探讨之后，商定解除所属关系。”至此，San E与所属社长达5年的合作关系告终。





说唱歌手San E上个月在自己的SNS上发布了有关“梨水站暴力事件”的言论，被认为有“女嫌”倾向，后又发表了《Feminism》、《6.9cm》两首歌，更加激化了矛盾。





此外，12月2日下午在首尔奥林匹克公园举行的Brand New Music拼盘演唱会上，San E和一部分观众展开了骂战，导致演唱会最后Brand New Music的社长Rhymer直接登台道歉，然而并未能平息观众的怒火。12月4日，针对演唱会当天的情况，Brand New Music方面还发表了官方道歉文。即便如此，San E依然没有低头，发表了带有个人意见的新曲《嘤嘤嘤》。5日的时候还通过自己的YouTube频道宣布自己的主张是“男女平等”，却不被网友和舆论接受。另一边厢，经纪公司Brand New Music当天通过官方SNS账号再次道歉，表示说：“艺人与一部分观众之间产生了摩擦，这是与这次公演的目的和气氛非常不搭调的言行。再次对所有感到困惑和不快的观众致以诚挚的歉意。”针对此前有网友希望封杀San E的主张，公司表示：“这次演唱会的主旨是本公司所有艺人在一起，不问音乐取向，共同欢度新年，所以并没有（将San E）除名。本应留下美好回忆的演唱会却给大家带来了遗憾，是我们没能细心地考虑周全和预防事情发生。”