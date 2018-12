歌手San E演唱会上再度“惹祸” 因事态恶化与经纪公司解约

ⓒ YONHAP News

本月6日,经纪公司Brand New Music方面发表声明称,当天已经与旗下艺人San E解除了合作关系,“本司在经过与San E本人深刻的探讨之后,商定解除所属关系。”至此,San E与所属社长达5年的合作关系告终。





说唱歌手San E上个月在自己的SNS上发布了有关“梨水站暴力事件”的言论,被认为有“女嫌”倾向,后又发表了《Feminism》、《6.9cm》两首歌,更加激化了矛盾。





此外,12月2日下午在首尔奥林匹克公园举行的Brand New Music拼盘演唱会上,San E和一部分观众展开了骂战,导致演唱会最后Brand New Music的社长Rhymer直接登台道歉,然而并未能平息观众的怒火。12月4日,针对演唱会当天的情况,Brand New Music方面还发表了官方道歉文。即便如此,San E依然没有低头,发表了带有个人意见的新曲《嘤嘤嘤》。5日的时候还通过自己的YouTube频道宣布自己的主张是“男女平等”,却不被网友和舆论接受。另一边厢,经纪公司Brand New Music当天通过官方SNS账号再次道歉,表示说:“艺人与一部分观众之间产生了摩擦,这是与这次公演的目的和气氛非常不搭调的言行。再次对所有感到困惑和不快的观众致以诚挚的歉意。”针对此前有网友希望封杀San E的主张,公司表示:“这次演唱会的主旨是本公司所有艺人在一起,不问音乐取向,共同欢度新年,所以并没有(将San E)除名。本应留下美好回忆的演唱会却给大家带来了遗憾,是我们没能细心地考虑周全和预防事情发生。”