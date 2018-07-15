今年韩国人均国民总收入有望突破3万美元

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有预测认为，今年韩国人均国民总收入（GNI）有望突破3万美元。





韩国从战争的废墟中摆脱出来，即将实现人均国民总收入3万美元，这一点深具意义。6.25韩战后，韩国人均国民总收入直到上世纪60年代一直低于100美元。作为最贫穷的国家之一，韩国人度过了连温饱问题都很难解决的“青黄不接”的日子。上世纪60年代，韩国在由军事政权主导的计划经济下实现了“压缩式增长”。得益于此，韩国人均国民总收入于1977年突破1000美元，“汉江奇迹”的格局逐步显现出来。1995年，韩国人均国民总收入突破1万美元。虽然在爆发外汇危机的1998年和爆发全球金融危机的2008年有所退步，但2006年韩国人均国民总收入突破2万美元，此次时隔12年有望突破3万美元。诺贝尔经济学奖得主、普林斯顿大学教授安格斯•迪顿将这种挣脱贫困与死亡的情况称为“伟大的逃亡”。“汉江奇迹”和“伟大的逃亡”全靠韩国国民团结一致的努力。在缺乏特别资源的情况下，韩国国民努力工作，开拓出口市场。





在人均国民总收入即将突破3万美元的背景下，韩国还需解决经济低增长、贫富差距拉大、出口和内需失衡等问题。最让人担心的是韩国经济或陷入长期低增长困境。虽然今年国民总收入有望突破3万美元，但预计韩国经济增长率将跌破3%。另外，两极化现象日益深化也是让人十分担忧的问题。此外，韩国出口依存度越来越高，但不能刺激国内经济，造成出口内需失衡。可以说，虽然韩国有望迎来人均国民总收入3万美元时代，但人们的生活变得更加不易。