南北韩结束汉江河口联合调查

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南北韩已结束汉江河口联合调查，打造了又一个和平空间，不久后民间船舶即可在该水域自由航行。





根据9.19军事领域协议，南北韩商定为共同利用汉江和临津江河口，在今年年底之前对该水域展开联合调查。双方从上月5日起对汉江河口展开联合调查，韩方共为此次调查投入6艘调查船，南北韩各自派遣10名调查人员参加调查。此外，为了调查难以靠近的水域，还投入了遥控无人测量船。南北韩在此次联合调查中共发现21处暗礁，并确认了这些暗礁的位置和大小，这被认为是南北韩此次联合调查的最大成果。





韩国国立海洋调查院将对此次调查资料进行分析，并以此为基础制作地图。韩国国立海洋调查院计划与海洋水产部和国防部进行协商，向民间船舶提供相关地图。





当初，《停战协定》将该水域设定为南北韩共用水域，允许民间船舶自由航行，但南北韩实际上将该水域视为“敏感水域”，南北韩军当局严格限制民间船舶进入该水域，夜间则完全禁止船舶航行，且互相通报出入这片水域的人员和船舶信息，目的在于避免发生偶发性冲突。





南北韩船舶可在该水域自由航行后，将产生两大效果：首先，象征性意义较大，因为这意味着南北韩打造和平水域，缓和军事紧张。第二是经济效果，可采集骨料，同时还能预防水灾。如果在该地区采集骨料，将可解决韩国首都圈骨料严重不足问题。同时，采集骨料后水深变得更深，不仅有利于船舶航行，也可防范水灾。