Wanna One“2018 MAMA”三场全出席 呈献不同精彩

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Wanna One已确定将出席“2018 MAMA(Mnet Asian Music Awards)”韩国、日本、中国香港3地舞台，与全球粉丝见面。

Wanna One凭借其超高人气，在去年的MAMA颁奖典礼中斩获最佳新人等3项大奖，而今年，Wanna One不仅在国内进行了充实的演艺活动，在海外14个城市成功举办了巡回演唱会，因此，Wanna One在本届MAMA中的战果究竟如何，成为关注焦点。尤其是今年将全部出席韩国、日本、中国香港3地直播，更加引发歌迷期待。

首先，在本届MAMA节目舞台“2018 MAMA Premiere in Korea”中，Wanna One将为歌迷带来近来发行的首张正规专辑主打歌《春风》的现场演唱。今年出道的韩流以及亚洲新人将主要在韩国直播中亮相，作为去年的最佳新人得主，Wanna One此次在韩国的演出也将为后辈新人送去鼓励。

在随后举行的“2018 MAMA Fans’Choice in Japan”中，Wanna One也将打造与“Fans’Choice（粉丝的选择）”主题相契合的精彩表演。在日本直播中，Wanna One将首次带来《约定》表白版的现场演出，尤其令人期待。

而在最后举行的香港舞台中，Wanna One将会为歌迷送上包含出道至今点滴的特别表演，向人们展现由“国民制作人”选出的“国民爱豆”一年多来的成长。

2018 MAMA将于12月10在韩国率先启动，日本直播为12日，随后14日将转战中国香港。