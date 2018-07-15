Tiffany为父亲财务问题致歉 称7年前已断绝联系

ⓒ YONHAP News

近来明星父母财务纠纷消息频出，最近，少女时代前成员Tiffany之父诈骗的消息被曝光，Tiffany也在第一时间做出解释。

Tiffany本月5日通过经纪公司向媒体发表公开声明称：“通过报道了解到因父亲而蒙受损失的人的情况，为此深感歉意，同时也为引起不良影响而向大众道歉。”

Tiffany在声明中表示：“事实上因父亲的一系列问题，自己的童年也十分辛苦。出道后，也多次因我并不知情的父亲的财务问题而受到威胁，并且被强迫替父亲偿还债务。当时考虑到是家人的事情，因此也数次偿还债务。”

Tiffany还透露称：“十分担心父亲的问题会影响到当时少女时代其余成员。最终因反复发生的与父亲相关的类似问题，在忍无可忍的情况下决定与父亲‘各走各路’，不再联系，至今已经7年没有父亲的消息。”

在公开声明的结尾，Tiffany再一次向因父亲而受到伤害的人们表达歉意。

在Tiffany发表公开声明前一天，A某在青瓦台官方网站“国民请愿及提案”上传文字，揭发被Tiffany父亲诈骗的情况，此事因此而曝光。