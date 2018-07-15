韩国信息市场“引领者”——韩国“Biztalk”公司

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韩国企业的一些新想法给全球经济带来了翻天覆地的变化。今天，我们将带领大家走进韩国“Biztalk”公司，它是韩国信息市场的引领者，我们将与公司执行董事韩建英（音译：한건영）先生一起聊一聊他们公司。





公司将在其完成目标之前保持其名片不完整。韩建英先生和公司总裁郑义英（音译：정의영）先生于2015年共同成立公司。最初的新办公室只有他们两个员工和两台电脑。不过，他们怀揣着一个梦想。他们将韩国“Biztalk”公司定位为为企业提供所需要的所有通信服务。起初，他们关注企业的信息市场。





企业消息服务允许公司向个人客户发送信息。这项服务可以通过两种方式提供，公司可以使用普通的SMS文本消息或通过移动推送通知发送消息。而韩国“Biztalk”公司专注于后者，公司开发了“Allim Talk”服务，商场、酒店、银行和信用卡公司等企业可以通过这个服务给客户发送营销信息。韩国“Biztalk”公司的另一项服务旨在帮助公司向网页客户发送广告信息。同时，公司将顾问与客户联系起来，以便他们可以进行一对一的对话。与SMS消息相比，韩国“Biztalk”公司的服务简单、便宜而且安全，提供了更好的可读性。





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韩国“Biztalk”公司是第一家实现韩国商业信息服务商业化的公司。“第一家”意味着无限的可能性，但也意味着未来坎坷的道路，因为一切都需要探索。在与客户见面时，韩国“Biztalk”公司的首要任务是解释企业信息的概念。从韩国第一家网上购物中心Lotte.com开始，许多公司都对他们的服务产生了兴趣。





韩国“Biztalk”公司首次在韩国为商场、金融公司和医院提供商务信息服务。使用他们的服务，企业用户可以以50％的优惠价格发送消息、转发图像并提供针对个人客户量身定制的营销信息，客户表现出很高的满意度。然而，韩国“Biztalk”公司仍在努力提供各种与业务相关的通信服务，以实现更多梦想、提供更多服务、探索更大的市场。我们期待着韩国“Biztalk”公司在国内和海外市场都能够实现大幅增长。