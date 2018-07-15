美中贸易战进入休战期

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美国总统特朗普和中国国家主席习近平同意暂时停止贸易战90天，两国决定不再推进贸易战，这对全球经济来说是个好消息。但未来三个月的贸易谈判结果将决定这两个超级大国之间的贸易冲突是否会再次加剧。今天，我们邀请到了韩国LG经济研究所沈淳形（音译：심순형）博士，与他共同聊一聊即将到来的美中贸易休战期。





12月1日在布宜诺斯艾利斯举行G20峰会期间，特朗普和习近平同意在90天内停止对彼此的货物征收额外关税。之前美国总统表示，将从2019年1月1日开始，对价值2000亿美元的中国商品关税征税率从现在的10％提高到25％。中国对110亿美元的美国进口产品征收额外关税，以此作为反制措施。 然而，最近在阿根廷举行的峰会期间，美国同意推迟90天对中国货物征收额外关税，而中国则计划从美国进口更多的汽车和农产品。新的共识意味着暂时缓和两国间不断升级的贸易战。





7月份和8月份，特朗普政府对价值500亿美元的中国产品征收25％的关税。9月份，美国对价值2000亿美元的中国商品征收10％的关税。中国则对110亿美元的美国进口产品征收5％至25％的报复性关税，引发与美国的全面贸易战。未来，贸易争端可能会进一步恶化，因为美国计划明年1月份将现有的10％关税提高到25％。中国经济增长率在今年第三季度放缓至6.5％，比去年同期下降了0.3个百分点，显然受到了贸易战的影响。同时，美国汽车和房屋销售下降意味着经济可能放缓。从目前情况来看，预计美中两国就正在进行的贸易战达成休战协议将对韩国经济产生积极影响。





对于韩国经济而言，美中贸易冲突被认为是韩国经济主要的外部风险因素。因此，即将到来的休战期将降低韩国的风险。在贸易战休战期间，韩国已经获得一定的空间来开拓更多的出口目的地，但一些人仍然对前景保持警惕，12月4日，纽约主要股指下跌是出于对美中贸易战不确定性的担忧。贸易战是最终结束，还是短暂休战，目前不得而知。无论两国之间的贸易谈判结果如何，韩国公司都应该密切关注未来走势，并采取适当应对措施。





美中贸易战进入休战期是韩国出口导向型经济的利好消息。对于韩国半导体、电子和汽车行业来说更是如此。中国占韩国半导体出口的40％以上，韩国电子产业严重依赖中国市场。由于中国经济放缓，韩国汽车业的利润也大幅减少。12月3日，韩国股市因为北京和华盛顿之间贸易关系的缓和出现上涨，韩国综合股价指数较前一交易日上涨了1.67％。不过，一些分析师表示，现在对美中贸易谈判的结果持乐观态度还为时过早。





毫无疑问，罗伯特·莱特希泽在执行华盛顿有关中国的贸易政策过程中扮演着最重要的角色。他非常了解华盛顿对中国的不满意，并制定了实际对中国政府施加压力的策略。罗伯特·莱特希泽提出了关于技术转让和知识产权等方面的问题。中国选择了与中国国家主席习近平有着50年亲密友谊的刘鹤副总理，将其作为贸易谈判代表。简而言之，美国和中国都将派出最有影响力的贸易官员参加谈判。他们必须就非常敏感的问题进行谈判，谈判结果将产生巨大的连锁反应。因此，即使以冷静和有节制的方式谈判，两国也不会在涉及自己国家利益时让步，谈判对双方来说都是非常艰难的。





根据贸易休战协议，美国和中国将进行为期90天的谈判，以解决诸如保护知识产权和非关税壁垒等问题。特朗普已任命美国贸易代表罗伯特·莱特希泽为代表与中国进行谈判，罗伯特·莱特希泽是特朗普政府的鹰派人物之一。这项任命被解释为华盛顿不会在这些棘手的问题上作出让步。与此同时，中国方面派出了习近平最信任的经济学家刘鹤副总理与美国进行谈判。未来，双方可能进入激烈的拉锯战，然而在90天期限内达成协议并不容易。





贸易谈判将于3月1日结束，但在此之前可能会发生冲突。大多数专家认为，中国不会改变态度。中国政府可能不会修改支持某些特定行业的政策，且将针对外国公司的歧视性行为实施应对措施。特别是关于“中国制造2025”计划，美国很难看到中国让步，因为这个计划与中国的未来发展有很大关系。此外，90天的期限太短，无法解决所有问题，其中包括知识产权、技术转让和网络安全问题等等。这些问题可能会改变中国的基本经济结构，因此很难在短时间内就这些问题达成共识。此外，谈判进展将举步维艰，美国鹰派可能会提出反对谈判的声音，最终削弱谈判效果。





美中之间的贸易争端不仅仅是纠正双边贸易不平衡，这也是针对技术竞争的一场战斗。美国对“中国制造2025”战略非常警惕，中国计划到2025年通过本地生产核心技术和组件材料，成为技术强国。特朗普政府已将大量中国高科技产品纳入高关税征收对象中，这些商品的关税为25％。但中国不太可能在这件事上退缩，这与国家的未来直接相关。如果两国在谈判期间未能达成妥协，冲突可能会再次出现。12月1日，中国的全球电信巨头华为首席财务官孟晚舟在加拿大被捕，她也是华为公司创始人的女儿，这让担忧进一步加剧。美中贸易争端将影响韩国经济，两个主要经济体占韩国出口总出货量的近40％。韩国应努力实现出口市场多样化，并对经济结构进行调整，以便巩固韩国经济基础。