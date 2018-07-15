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航天引擎技术

11月28日，韩国“Nuri”号75吨级液体火箭发动机成功完成了性能试验，标志着韩国也成为了拥有火箭推力发动机技术的国家。该液体火箭发动机于28日下午4点在高兴郡罗老航天发射中心进行了飞行试验。目前拥有火箭推力发动机技术的国家及地区为美国、俄罗斯、日本、印度、欧盟、中国、乌克兰、以色列、北韩和伊朗。这个75吨级的火箭发动机开发起来经历了不少曲折过程，因为火箭发动机技术是一项重要技术，任何国家都不会公开。韩国航空宇宙研究院只能用自己的技术去突破一项项难题。研究小组对火箭发动机进行了20多次的更改，做了百余次地上燃烧试验，才能最终保证火箭发动机的性能达到要求。几年前，韩国经历了三次发射，才最终把“罗老”号火箭成功发射升空，但当时的一级火箭为俄罗斯制造，因此只能说是成功了一半。而这次开发的“Nuri”号火箭则为纯韩国国内技术开发，其总长度为47.2米，最大直径达3.5米，重量为200吨。对此，韩国网友纷纷发表了意见。有些网友说：“真的很让人骄傲，虽然有点晚，但韩国终于也能跻身航天技术强国之列。”还有网友说：“愿Nuri号火箭的所有发射都能成功。”





抚养及赡养义务的束缚

从明年1月开始，韩国可以达到残疾人年金或基础年金领取条件的家庭或者单亲家庭，无论是否满足抚养及赡养义务标准，都可以得到基础生活保障。基础生活保障制度是为了保障社会底层群体的基本生活而制定的制度，原来是要同时满足个人所得金额标准及抚养及赡养义务标准时才可以享受相关的福利政策的。也就是说，即使本人的所得金额达到了相关标准，若其父母或子女有一定的收入，也会失去享受福利的资格。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“想要享受这样的福利实在太难了，就算是去申请，能够为你详细讲解的公务员也特别少。”还有网友说：“这种政策不知道就享受不了，而知道的话又太难，有必要把相关的制度再简化一下。”也有网友说：“希望可以减少无意义的社会间接资本，把它们用在真正需要的人身上。”





航空公司积分

从明年开始，有效期满的韩国大韩航空和韩亚航空的航空积分将依次消除，因为2008年，两个航空公司将这些积分的有效期从“永久”改为了“10年”。韩国消费者团体和政府也无法立刻修改航空公司的相关条款，因此也没有太好的办法去应对。虽然消费者团体曾向韩国公正交易委员会抗议两个航空公司的条款不公平，对其积分的使用范围和使用时间的限制进行了批判，但目前想尽快解决这个问题的确是有比较大的难度，因为即使公正交易委员会现在立刻对相关的条款进行法律分析，也要在本月之内向航空公司提出修改条款的要求，而这基本是不现实的，且航空公司也要有自己重新修改条款的时间，这样才可能提供更优质的服务。对此，韩国网友纷纷发表了自己的意见。有些网友说：“航空公司的积分本身就在使用范围上有很大的限制，因此需要废除其时间限制。”还有网友说：“如果航空公司根本就承受不起的话，干嘛要搞出一个积分制度，让消费者的权益受到侵害呢？”