Jung Ae-Ri





生日：1960年8月11日

身高：164cm

体重：46kg

出生地：韩国全罗南道 灵光郡

学历：梨花女子大学附属金兰女子高中





老戏骨郑爱里1978年时以话剧演员的身份首次登台，在话剧和音乐剧方面均有建树。同年她还考取了KBS的公采新人培训班。1980年，郑爱里宣布离开KBS，转投MBC的怀抱。





1984年，郑爱里在MBC连续剧《爱情与真实》当中出演孝善一角，受到观众的喜爱，获得了第21届百想艺术大赏TV部门最优秀演技奖。顶峰时期的郑爱里选择了结婚隐退，赴美国生活一段时间后回国。1988年选择复出，并出演了连续剧《百万朵玫瑰》，成为“金秀贤编剧”作品中的常客，是韩国不可忽视的中坚演员之一。此后还出演了《比天高比地厚》、《妻子的诱惑》、《你是我的命运》等连续剧，均有着不错的收视率。





代表作：

2018年 连续剧《天空之城》

2018年 连续剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》

2017年 连续剧《爱情的温度》

2016年 连续剧《好人》

2015年 连续剧《蒙面检察官》

2015年 连续剧《我的心一闪一闪》

2014年 连续剧《纯金的土地》

2012年 连续剧《玻璃面具》

2012年 电影《悲情都市》

2011年 连续剧《发酵家族》

2010年 连续剧《近肖古王》

2009年 连续剧《蒲公英家族》

2009年 连续剧《做得好做得妙》

2008年 连续剧《妻子的诱惑》

2007年 连续剧《比天高比地厚》