Jung Ae-Ri

美北首脑会谈“满月” 无核化议题无进展
2018-07-15
#明星档案 l 2018-12-07
生日：1960年8月11日
身高：164cm
体重：46kg
出生地：韩国全罗南道 灵光郡
学历：梨花女子大学附属金兰女子高中
老戏骨郑爱里1978年时以话剧演员的身份首次登台，在话剧和音乐剧方面均有建树。同年她还考取了KBS的公采新人培训班。1980年，郑爱里宣布离开KBS，转投MBC的怀抱。
1984年，郑爱里在MBC连续剧《爱情与真实》当中出演孝善一角，受到观众的喜爱，获得了第21届百想艺术大赏TV部门最优秀演技奖。顶峰时期的郑爱里选择了结婚隐退，赴美国生活一段时间后回国。1988年选择复出，并出演了连续剧《百万朵玫瑰》，成为“金秀贤编剧”作品中的常客，是韩国不可忽视的中坚演员之一。此后还出演了《比天高比地厚》、《妻子的诱惑》、《你是我的命运》等连续剧，均有着不错的收视率。
代表作：
2018年 连续剧《天空之城》
2018年 连续剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》
2017年 连续剧《爱情的温度》
2016年 连续剧《好人》
2015年 连续剧《蒙面检察官》
2015年 连续剧《我的心一闪一闪》
2014年 连续剧《纯金的土地》
2012年 连续剧《玻璃面具》
2012年 电影《悲情都市》
2011年 连续剧《发酵家族》
2010年 连续剧《近肖古王》
2009年 连续剧《蒲公英家族》
2009年 连续剧《做得好做得妙》
2008年 连续剧《妻子的诱惑》
2007年 连续剧《比天高比地厚》
2018-07-15
2018-07-13
2018-07-13