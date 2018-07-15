文在寅嘱咐洪楠基解决企业投资减少问题

ⓒYONHAP News

文在寅总统10日向新任经济副总理兼企划财政部长官洪楠基颁发任命状，今后洪楠基将与新任青瓦台政策室长金秀显相互配合，推动国家经济发展，文在寅政府第二期经济班底正式扬帆启程。





经济副总理和青瓦台政策室长双双换人是由于第一期经济班底未能配合得当，在上调最低工资等主要政策方面，前副总理金东兖和前政策室长张夏成出现分歧。此外，也是由于经济情况持续走低，需要全面换新，为经济开创新气象。在野党认为，就业困难和经济恶化是政策失败的结果，对副总理和政策室长新人选持反对意见，洪楠基在国会人事听证过程中遭到在野党反对，最终由执政党单独发布人事报告。





洪楠基领导的第二期经济班底将面临严重考验。今年韩国经济增长率将难以达到2.7%，预计明年将跌至2.3%，目前造船、钢铁和汽车等主要产业均处于困境，新经济班底必须为搞活制造业作出努力。就业更是一大难题，8月就业人口增幅减至3000人，此后虽然略有回升，但仍在10万人以下。为解决就业问题，必须解决各种政策包括上调最低工资和实行每周最长52小时工作制等带来的副作用。此外，美中贸易纷争、新兴国家经济危机、中国经济不稳定以及世界经济增速减慢等不利因素比比皆是，新经济班底任重道远，肩负重振经济的重任。