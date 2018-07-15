美国以侵犯人权为由制裁3名北韩高官

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被美国财政部列入制裁名单的崔龙海、郑京泽和朴光浩3人是北韩最高权力层的核心人物。显然，美国借人权问题再次加大了对北韩的施压力度。





崔龙海是北韩劳动党中央委员会副委员长、党组织指导部部长，是领导党政军的北韩第二号人物。劳动党是北韩权力中枢，而组织指导部则是劳动党的核心，组织指导部不仅掌控干部和党员，还掌握着北韩全体居民的管制权。过去，北韩组织指导部不为外界所知，部长由北韩最高领导人担任，金正恩的父亲金正日就曾担任过部长。北韩国家保卫相郑京泽被认为是审查和侵犯人权活动的主要人物。美国财政部认为，郑京泽负责在政治犯收容所进行拷问、强制人们劳动和性暴力等有关事务。此外，劳动党宣传鼓动部部长朴光浩因审查、管制信息和教化人民等也被列入制裁名单。宣传鼓动部和组织指导部同为北韩劳动党核心组织，金正恩的妹妹金与正担任宣传鼓动部第一副部长。





美国早在2016年7月针对北韩侵犯人权采取了首次制裁措施。当时，制裁对象为北韩国务委员长金正恩等15名个人和8个机构。2017年1月第二次制裁将第一副部长金与正纳入名单，同年10月采取了第三次制裁措施，此次是第四次采取措施。目前，被美国以侵犯人权为由列为制裁对象者包括32名个人和13个机构。若被美国列为制裁对象，其在美国境内的资产将被冻结，且禁止与美国人和美国企业进行交易。相较于实际制裁效果，美国对北韩实施制裁的象征性意义更大。