作家李范宣的小说《误发弹》





走在解放村上坡路上，肚子饿得发慌，

斜坡上杂乱无章地建着一些木板房。

哲浩走入巷子里。





哲浩家就在巷子的尽头，

房门上绑着用白线杂乱串起来的

发黄的水泥袋。





해방촌 고개를 추어오르기에는 뱃속이 너무 허전했다.

산비탈을 도려내고 무질서하게 주워 붙인 판잣집들이다.

철호는 골목으로 접어들었다.





저만치 골목 막다른 곳에,

누런 시멘트 부대 종이를 흰실로 얼기설기 문살에 얽어맨

철호네 집 방문이 보였다.









#采访：首尔大学教授方珉昊

解放村是韩国解放以后回到祖国的人居住的地方，也包括6.25韩战以后从北韩逃到韩国来的人。这里的地址只有一个，但住的人太多了，所以有时候邮递员不知道要把信送到哪里，这里就是这么一个复杂的地方，解放村是个展现了当时情况的小社区。









“去什么地方？”

“叫你走就走！”

“真是的，真叫人心烦，怎么遇到像个误发弹一样的客人，连去什么地方也不知道。”





司机一面挂挡一面嘟哝着说。

哲浩处于半睡半醒状态，似乎听到司机老远地在那里嘟嘟哝哝地说话。

当儿子、当丈夫、当爸爸、当弟弟的哥哥、妹妹的哥哥、在会计师办公室当办事员，

做的事太多了。

对！就像你说的，我可能是造物主的误发弹，

我真不知道我要去哪儿，

可是现在我必须去什么地方……





“어디로 갑니까?”

“글쎄, 가” (철호)

“하 참, 딱한 아저씨네. 어쩌다 오발탄같은 손님이 걸렸어. 자기 갈곳도 모르게“





운전수는 기어를 넣으며 중얼거렸다.

철호는 까무룩이 잠이 들어가는 것 같은 속에서 운전수가 중얼거리는 소리를 멀리 듣고 있었다.





아들 구실, 남편 구실, 애비 구실, 형 구실, 오빠 구실, 또 계리사 사무실 서기 구실.

해야 할 구실이 너무 많구나.

그래 난 네 말대로 아마도 조물주의 오발탄인지도 모른다.

정말 갈곳을 알 수가 없다.

그런데 지금 나는 어디건 가긴 가야 한다...









作家李范宣 （1920~1982 新义州）

1955年在《现代文学》发表《暗票》从而登上文坛

1961年获得第五届东仁文学奖

1957年发表《鹤村人们》，1958年发表《土亭秘诀》