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作家李范宣的小说《误发弹》

#韩广书斋 邀你一读 l 2018-12-11

韩广书斋 邀你一读


走在解放村上坡路上，肚子饿得发慌，

斜坡上杂乱无章地建着一些木板房。

哲浩走入巷子里。


哲浩家就在巷子的尽头，

房门上绑着用白线杂乱串起来的

发黄的水泥袋。


해방촌 고개를 추어오르기에는 뱃속이 너무 허전했다.

산비탈을 도려내고 무질서하게 주워 붙인 판잣집들이다.

철호는 골목으로 접어들었다.


저만치 골목 막다른 곳에,

누런 시멘트 부대 종이를 흰실로 얼기설기 문살에 얽어맨

철호네 집 방문이 보였다.



#采访：首尔大学教授方珉昊

解放村是韩国解放以后回到祖国的人居住的地方，也包括6.25韩战以后从北韩逃到韩国来的人。这里的地址只有一个，但住的人太多了，所以有时候邮递员不知道要把信送到哪里，这里就是这么一个复杂的地方，解放村是个展现了当时情况的小社区。



“去什么地方？”

“叫你走就走！”

“真是的，真叫人心烦，怎么遇到像个误发弹一样的客人，连去什么地方也不知道。” 


司机一面挂挡一面嘟哝着说。

哲浩处于半睡半醒状态，似乎听到司机老远地在那里嘟嘟哝哝地说话。

 

当儿子、当丈夫、当爸爸、当弟弟的哥哥、妹妹的哥哥、在会计师办公室当办事员，

做的事太多了。

对！就像你说的，我可能是造物主的误发弹，

我真不知道我要去哪儿，

可是现在我必须去什么地方……


“어디로 갑니까?” 

“글쎄, 가” (철호)

“하 참, 딱한 아저씨네. 어쩌다 오발탄같은 손님이 걸렸어. 자기 갈곳도 모르게“ 


운전수는 기어를 넣으며 중얼거렸다.

철호는 까무룩이 잠이 들어가는 것 같은 속에서 운전수가 중얼거리는 소리를 멀리 듣고 있었다.


 아들 구실, 남편 구실, 애비 구실, 형 구실, 오빠 구실, 또 계리사 사무실 서기 구실.

 해야 할 구실이 너무 많구나.

 그래 난 네 말대로 아마도 조물주의 오발탄인지도 모른다.

 정말 갈곳을 알 수가 없다.

 그런데 지금 나는 어디건 가긴 가야 한다...



作家李范宣 （1920~1982 新义州）

1955年在《现代文学》发表《暗票》从而登上文坛

1961年获得第五届东仁文学奖

1957年发表《鹤村人们》，1958年发表《土亭秘诀》

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