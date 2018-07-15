现代汽车计划到2030年年产50万辆氢燃料电池车

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现代汽车集团11日发布“氢燃料电池电动汽车蓝图2030”，截至2030年，将在国内构建年产量达50万辆的氢燃料电池电动汽车(FCEV)生产体系。这不仅预示着现代汽车未来将积极生产氢燃料电池车，同时也代表现代汽车将努力占据未来氢能源市场的领先地位。





“氢燃料电池电动汽车蓝图2030”包括氢燃料电池车及氢燃料电池两大项目。首先，截至2030年，现代汽车将构建年产50万辆氢燃料电池车生产体系。预计到2030年，氢燃料电池车市场每年将达200万辆规模，届时，现代汽车若能年产50万辆氢燃料电池车，将确保在该领域的领先位置。第二，现代汽车将提供氢燃料电池系统。氢燃料电池使用氢这种化学元素制造成储存能量的电池，相较于使用化石燃料，能源效率更高，同时没有或极少有噪音，且几乎不会产生温室气体。氢燃料电池可用于汽车、列车、船舶和重型车辆等各种运输工具。预计到2030年，约需要550万至650万个氢燃料电池。





现代汽车在韩国中部地区忠州新建的氢燃料电池系统第二工厂将在明年年底完工。到2030年，现代汽车将把电池系统生产能力从目前每年3000组规模提升至70万组，现代汽车将成为世界上首个具备大量生产氢燃料电池系统的公司。