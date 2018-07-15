罗卿瑗当选自由韩国党新国会代表

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罗卿瑗当选最大在野党自由韩国党新任国会代表，她是法官出身的政治家。





2002年，罗卿瑗担任当时大国家党总统候选人李会昌的特别助理，从而踏入政界。李会昌落选后，她任职律师。2004年，第17届国会议员选举时期，她以比例代表身份进入国会。在举行第18届国会议员选举时期，她在首尔中区当选，迄今共4次当选国会议员。2010年，罗卿瑗参加首尔市长候选人党内竞选，2011年参加首尔市长补缺选举。她还曾在党内和国会中担任党发言人、最高委员、国会外交统一委员长等重要职务。





罗卿瑗当选自由韩国党新任国会代表后，肩负着重整旗鼓、领导党再次腾飞的重任。因前总统朴槿惠被弹劾和大选失败，自由韩国党未能摆脱危机局面，为恢复国民的支持进行的改革和创新也差强人意，甚至党内还出现派系之争。在此次该党进行的国会代表竞选中，也出现了所谓的“亲朴槿惠派”和“非朴槿惠派”之争，罗卿瑗当选可视为“亲朴槿惠派”获胜。在即将举行党员协议会委员长选举之际，自由韩国党党内派系之争必将愈发激烈，如何平复党内矛盾、促进党内团结与和谐也是罗卿瑗任职国会代表后的首要课题。





罗卿瑗虽然是“亲朴槿惠派”，但也属于“中立倾向”人士。罗卿瑗当选意味着自由韩国党所有议员希望她能促进党内和谐与团结。罗卿瑗曾表示，她希望与安哲秀和赵源震等人士齐心协力完成任务，也就是说，她愿意拉拢创新保守派和强硬保守派等所有派系和其他在野党。自由韩国党新任国会代表罗卿瑗是否能发挥领导力，实现保守派大团结，负起党内团结与和谐的重任，颇为引人注目。