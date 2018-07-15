《漫话国乐》 日落消息 / 出引歌 / 李∼梦龙啊





“犹如娥皇女英在水面走路般全身轻盈，

恰似嫦娥飞上云霄双脚一蹬，

忽前忽后再用力一两下，

头上的树叶随着身躯的晃动飘荡时……”

这是18世纪初在朝鲜王朝英祖时期发行的《晚华集》中收录的盘索里《春香歌》的内容，生动地描写了春香荡秋千的情景。





“娥皇女英”、“嫦娥奔月”都是中国的神话传说人物和故事，盘索里为何援引了中国的传说故事呢？娥皇与女英是舜帝的妃子，相传，到了舜帝晚年，九嶷山一带发生战乱，年老体衰的舜帝只带着几个随从到九嶷山去巡视，为此焦虑不安的娥皇与女英也就立即启程，可在洞庭山得知舜帝死在九嶷山的消息，二人悲痛欲绝，从此两人就每天望着九嶷山哭泣，最后两人还一起投湘水而亡，成为中国爱情史开端的两个女人。另外，时至今日，神话中月宫里的仙女嫦娥则常常比喻年轻貌美、风姿绰约的美人。





在《春香歌》中，把春香比喻成娥皇女英与嫦娥，这是间接告诉人们春香有多美，而且今后会遇到重重困难。《晚华集》是由书生柳振汉到湖南地区旅行时，把盘索里以诗歌的形式记录下来的，可以说是关于盘索里的最古老的文献。这之后，《春香歌》出现多样的版本流传下来。盘索里《春香歌》中的“日落消息”描写了李梦龙第一次去见春香时的心境。那一天，李梦龙一整天急着想去见春香，偏偏时间过得很慢，就时不时地问仆人太阳有没有下山。

{音乐1: 盘索里《春香歌》中的“日落消息”/伽倻琴弹唱-池成子}





一名艺人一边演奏乐器一边唱歌的形式叫作“弹唱”，迄今流传下来的弹唱有伽倻琴弹唱与玄琴弹唱，弹唱的曲目通常是民谣、短歌或盘索里中的一段，弹唱与在长鼓的伴奏下表演的盘索里相比，更加明朗而欢快。





京畿杂歌指以前首尔与京畿道地区的艺人唱的民谣，表演形式分为立唱与座唱。立唱，顾名思义，指一群艺人站着边击鼓或跳舞唱的形式。座唱指一个人席地而坐独唱的形式，其节拍长短比立唱缓慢，因而又名“长杂歌”。韩国迄今流传下来的京畿杂歌共有12首，统称为《京畿12杂歌》。其中有几首曾作为盘索里《春香歌》的题材广为流传。如，《小春香歌》描写了李梦龙从远处眺望春香的家，观察春香一举一动的情景。《出引歌》叙述了当李梦龙为了考科举前往汉阳时，春香亲自准备离别酒，奔向亭子的场面。《执杖歌》、《十杖歌》与《刑杖歌》则描写了春香因拒绝伺候使道大人而受罚的故事。虽说爱情故事总是让人感动又觉得有意思，但是盘索里《春香歌》相较于情歌,描写春香受罚的内容更多，也许对于古代的老百姓来讲，春香无缘无辜地被有权有势的人践踏的故事更容易产生共鸣。

{音乐2: 京畿杂歌《出引歌》/李琴美}





在朝鲜王朝时代，妓女身处社会的最底层，身份最低贱，而妓女的女儿春香硬说自己不是妓女，这在贵族的眼里只觉得十分可笑。春香认为自己是大家闺秀，不顾性命危险守节，最终与成为暗行御史的李梦龙喜结连理。春香历经千万难、有情人终成眷属的故事比西方的灰姑娘故事更触动人心，而且对于古代老百姓来讲，可以说是梦寐以求的事情了。





随着时间的流逝，现代人对于春香的看法也发生了很大的变化。有的人认为春香并不是永恒的爱或守节的象征，她的所作所为都是为了攀上高枝，年纪轻轻太狠毒了。如果春香出生在当今社会，她是否依然貌美？她会怎样为人处事？想象一下也挺有趣的。

{音乐3: 《李∼梦龙啊》/ PROJECT乐}