以活跃的沟通方式搭配年轻想法引领最新广告趋势





随着移动手机的普及和先进技术的发展，各种社交媒体和线上趋势全新上市，消费者们可轻易接触并任意搜索喜爱的美食信息、旅行信息、美妆信息等自身所需的信息，同时还能找到相对应的服务设施等。





应对市场变化，各行各业的营销和宣传战略也随之改变，甚至为了追求高效率和高收益，企业会寻找外界专业的综合广告公司进行定制型营销和战略活动。韩国一家名为MEDIA CHOICE的综合广告企业目前在韩国进行户外广告、音频广告和视频广告等内容制造，从初步的电话咨询到活动后期管理为止，提供一站式的策划、实行、后期管理等服务。公司成员均为20、30岁年轻人，他们具有活跃创新的想象力，能够积极应对市场变化和营销环境变化，精准把握消费者需求，引领广告趋势前沿。





企业相关负责人告诉我们，当下我们不应墨守成规，要学会读懂社会的变化和趋势波动，懂得如何去应对紧急措施，同时也要努力学会去引领和主导市场趋势，只有怀着这样的态度和热情，才能不断发展，成长为广告界的精英人才。





<前沿视线>

2019年消费者趋势新概念：“变色龙地区”实体店

2019年趋势新词“变色龙地区”的意思是好似变色龙会随着周边环境变化而变化自身颜色一样，市场上也同样会根据周边状况的变化而改变现代消费空间的模式。企业想要在市场内获胜，受到消费者的关注，应该准备开设一些消费者在线上无法体验的空间或者类似咖啡店、图书馆和展示场等其他产业共同合作的空间。举个例子，科颜氏护肤品牌为了迎接圣诞节的到来，将在COEX贸易中心内举办假期快闪店营销活动，不仅将店内装潢设计装扮成了圣诞节气氛，还在寒冷的冬日里给每一位顾客献上一杯香喷喷的热巧克力，让顾客感受到不一样的线下体验。





环保带来的超炫酷时尚趋势

日常生活中愈发严重的环境污染、动物伦理等社会问题不断成为热门话题，随着年轻消费者保护环境和动物的意识不断加深，有关“伦理性消费”的行为态度也越来越受到人们的关注。据调查发现，Z时代消费者人群中，有54%的朋友以保护环境和动物为由不购买品牌产品。比起占有，更喜爱经验，比起品牌，更重视个性和价值的千禧一代消费者正是如此。为迎合市场趋势变化，许多服装企业开始以环境保护为前提使用面料和进行创造设计等。韩国布来亚克户外服集团收购了美国一家环保户外服品牌“NAU”，在今年秋冬新款系列中，NAU羽绒服系列上新了多款从轻型羽绒服到厚重毛皮大衣的不同设计。





三星物产开启“绿色能源家园” 共创保护环境居住趋势体验馆

最近，三星物产在首尔钟路区开创了一家以环境保护和节约能源为主题的居住趋势体验馆，名为：绿色能源家园。在这里可以亲身体验到在一般样品房内难以体验到的空气质量、能源储蓄系统、居住性能等技术性特征。尤其是三星物产为了消减雾霾的产生而采取措施，在建筑楼内的各个区域装设空气净化系统，这在绿色能源家园中也能够亲自进行体验。在绿色能源家园中布置的家具全都是拥有韩国最高环境保护等级的SEO产品。相关负责人表示，三星物产希望通过绿色能源家园，给消费者提供一个环境保护和未来智能型的家园设计，并努力引领理想化的居住文化。