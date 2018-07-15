美国政府宣布对严重侵犯人权的北韩高官实施制裁

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当地时间12月10日，美国政府以严重侵犯人权为由，将北韩劳动党副委员长崔龙海等3名北韩高官列为制裁对象。在第二次美北首脑会谈或将于明年1月或2月举行之际，美国政府此举将引起不小的波澜。





在这三名高官当中，首先，崔龙海是劳动党中央副委员长兼组织指导部部长。劳动党组织指导部作为负责维持北韩体制的核心机构，北韩国防委员会委员长金正日在世时曾直接兼任组织指导部部长。目前，北韩劳动党组织指导部部长由金正恩政权的第二把手、党中央副委员长崔龙海兼任，因此美国政府将其列为制裁对象。其他两名高官是公安统治的核心人物——北韩国家安全保卫省保卫相郑京泽和宣传鼓动部部长朴光浩。人权问题是北韩最忌讳、最敏感且不愿提及的问题，因此美国政府此举可说是触动了北韩的神经。





美国政府在美北对话陷入僵局的情况下公布该制裁名单，可以说具有多方面的意义。2016年7月，美国政府将北韩国务委员会委员长金正恩等人列为制裁对象以来，迄今以严重侵犯人权为由，共对32名个人和13个实体实施制裁。其原因在于北韩接连进行核试验与试射远程弹道导弹，美北关系极度恶化。此时此刻，美国政府再次将3名北韩高官列为制裁对象，具有迫使北韩在无核化问题上采取实质性措施之意。根据美国参议院2016年通过的《对北韩制裁和政策强化法》，美国国务院每半年要提出北韩人权报告。但是去年10月底发布第三次报告后，时隔1年2个月才发布第四次报告。这与北韩今年参加平昌冬奥会，韩半岛局势出现重大转机，且美国和北韩举行首脑会谈不无关系。但是美北无核化协商陷入僵局后，美国政府为使北韩改变态度而又打出了“人权牌”。





最近，美国总统特朗普表示，或将于明年1月或2月举行第二次美北首脑会谈，美国总统国家安全事务助理博尔顿表示，有可能解除对北韩制裁等，促使北韩回到对话桌前，但是北韩迄今未作出正面回应。北韩对美国宣布将北韩3名高官列为制裁对象表示极大不满。但是美国总统特朗普表示或将于明年1月或2月举行第二次美北首脑会谈，并考虑从三个备选地点中选择一处举行会谈等，将第二次美北首脑会谈的时间和日程具体化。因此，北韩国务委员会委员长金正恩不得不为此深思熟虑，且有可能推迟访韩日期。不论如何，北韩将不会作出继续推迟第二次美北首脑会谈日期的强硬反驳。美国政府10日宣布对北韩3名高官实施制裁后，北韩媒体11日就发出抨击称，这是有违美北首脑会谈精神的敌对行为，但是语气比以往有所收敛。尽管如此，美国政府将3名北韩高官列为制裁对象，有可能成为重启美北无核化协商的另一变数。但是为化解当前复杂的局面，有必要重启美北高级别会谈。





第二次美北首脑会谈或将于明年1月或2月举行，但是美北双方尚未重启高级别会谈。以目前的情况来看，美北双方必须在12月底或明年年初重启高级别会谈，重点讨论第二次美北首脑会谈事宜，在第二次美北首脑会谈中，北韩国务委员会委员长金正恩需同意采取实质性的无核化措施，美国总统特朗普承诺缓和对北韩制裁，并对南北韩经济合作项目免除制裁。这样，金正恩委员长才有可能访问韩国。因此，美北高级别会谈重启与否将成为左右今后韩半岛局势的重要分水岭。





在此，我们期待美北双方尽快重启高级别会谈，为韩半岛无核化与南北韩共同繁荣铺平前进的道路。