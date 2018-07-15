2018年南北“民和协”在金刚山举行联合活动

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上月3日和4日在金刚山举行了深具意义的一项活动，那就是由宗教、劳动、妇女、教育、市民团体等各领域团体组成的“南北韩民族和解合作泛国民协议会”即“民和协”500多名人士参加的“南北民和协相逢活动”。本次活动作为2008年发生韩国游客遭北韩哨兵枪杀事件，韩国政府中断金刚山旅游项目后时隔10年在金刚山举行的南北韩民间团体联合活动，具有积极推进南北韩民间交流的象征性意义。





“民和协”是在20年前由已故家父金大中总统在世时成立的民间团体。当时，南北韩政府间的交流不太顺畅，金大中认为南北韩民间交流的重要性不亚于政府间交流，政府难以出面的事情可在民间层面加以推进，因此为促进南北韩民间交流而成立了这一团体。之后，已故现代集团名誉会长郑周永赶着牛群访问北韩和启动金刚山旅游项目就具有首先通过民间层面的交流积累相互信任，逐渐消除壁垒之意。





1998年6月，北韩为加强南北韩及海外团体人士间的接触、往来与合作而成立民间交流协议体“民族和解协议会”，并于8月15日提议韩国举行旨在促进民族和解与合作的大庆典，韩国总统金大中以成立南北韩间常设对话机构作为回应，1998年9月3日成立了“民和协”。当时，韩半岛局势因南北韩体制截然不同、北韩核问题久拖不解，加之周边国家错综复杂的利害关系而扑朔迷离。在此情况下，如果南北韩在政府层面进行交流与合作，将难以取得预期的成果。因此，时任韩国总统金大中决定推进民间层面的南北韩交流合作，从而奠定相互信任的基础。“民和协”成立后举行旨在实现和解与和平的“民族手牵手大会”和纪念签署《南北韩基本协议书》的民族和解周活动等，逐渐扩大民间层面的接触面。在韩半岛局势恶化、南北韩关系趋冷的情况下，“民和协”也未停止其交流活动。2011年北韩遭遇特大暴雨袭击时，“民和协”向北韩提供面粉援助，2016年不顾政府反对，通过中国向北韩提供了洪灾救济物资。





如此这般，在南北韩关系极度恶化的情况下，“民和协”也通过赈灾活动不断积累相互信任，今年迎来了成立20周年。过去，“民和协”展开多种多样的对北韩援助事业，但是今后将开展有别于过去的对北韩交流事业。目前，北韩经济仍然困难，但是北韩希望进行不损坏其自尊且能取得成果的合作事业。因此，“民和协”正在探求能够获得双赢的合作项目。去年被选为代表常任议长的金弘杰在9月3日举行的“民和协”成立20周年纪念仪式上提议搭建“韩半岛和平新桥梁”。这表现出“民和协”要在4.27《板门店共同宣言》的基础上，积极发展南北韩关系，以架起韩半岛和平统一的新桥梁。今年7月16日起，金弘杰议长对平壤进行了为期四天的访问。这是2011年12月前往吊唁金正日委员长后，“民和协”人士时隔7年访问平壤。当时，金弘杰议长与北韩方面“民和协”议长金永大就日本殖民统治时期强制征用牺牲者遗骸返还问题进行讨论，并决定成立“南北共同推进委员会”，要求日本返还牺牲者遗骸，并于秋天举行南北民和协联合活动等，以持续民间层面的交流。该承诺在晚秋付诸实现。11月3日和4日，南北民和协在金刚山举行了联合活动。头一天，宗教、劳动、妇女、农业、教育、青年学生六个领域的南北代表团会晤，讨论今后的交流合作方案。第二天，南北代表团一道游览了海金刚三日浦。印象深刻的是“民和协”北韩方面议长金永大已年逾80，但是穿着西服和皮鞋陪同韩方人士步行在陡峭的山路至三日浦，这种待客诚意真令人感动。目前，联合国对北韩进行一系列制裁措施而使韩国游客无法前往金刚山旅游观光，但是“民和协”将通过举办学术大会等方式持续访问金刚山。





2008年金刚山旅游中断后，时隔10年来到三日浦的南北民和协人士决定明年在金刚山联合举办3.1运动100周年讨论会等，为进一步发展南北韩关系贡献出一份力量。已故韩国前总统金大中首次实现南北韩首脑会谈，并作为韩半岛和平的象征性人物获得了诺贝尔和平奖。如果他能看到目前南北韩关系回暖，肯定会感到极大的欣慰。





今后，民和协将积极开展南北韩经济合作事业，并计划在南北韩铁路对接及现代化改造工程结束后，举办从首尔乘火车经北韩至中国，再从中国经北韩返回首尔的特别活动。





南北韩关系以2018年平昌冬奥会为契机回暖，目前双方在文化、艺术、体育等领域进行活跃的交流，且南北韩首脑进行了三次会晤。此外，南北韩时隔2年10个月重启离散家属团聚活动，并采取了避免军事冲突的一系列措施。在此情况下，“民和协”着手搭建推进南北韩民间交流的桥梁，积极营造韩半岛和平氛围也能为南北韩统一铺平坚实的道路。