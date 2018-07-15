谷歌韩国公司接受税务调查

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韩国国税厅着手对谷歌韩国公司(Google Korea)进行税务调查有两个目的，一是对谷歌逃税疑惑进行调查，二是对高收入YouTuber征税。





YouTube是可以让用户免费上传、观赏、分享视频短片的热门视频共享网站，YouTuber则是网络主播。高收入YouTuber漏税疑惑成为最近IT业界的热点。以2017年为准，韩国人拥有的YouTube频道中，订阅者超过10万人的频道有1200多个，其中部分频道的收入高达30多亿韩元，但很多YouTuber的收入和缴税情况不为人知，因此有呼声认为，应加强针对YouTuber的税务调查和征税。





一直以来，谷歌、Facebook等美国科技巨头在国际上受到了有关税务问题的指责，预计韩国国税厅着手对谷歌进行调查后，还将把调查范围扩大到其他跨国企业。以谷歌韩国公司为例，他们在韩国赚取了大量利润，却仍借用他法避免纳税。据推算，谷歌在韩国每年销售额达5万亿韩元，但以2016年为准，谷歌在韩申报的销售额仅为3000多亿韩元，缴纳的法人税约为40亿韩元。除韩国外，国际社会也对所谓的“谷歌税”等跨国公司税收问题极表重视。本月8日，韩国国会通过了《附加价值税法》修订案，从明年7月开始，谷歌提供的在线广告等服务也需缴纳附加税。