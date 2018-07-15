朴庚绪：南北韩红十字会商讨离散家属视频会面问题

ⓒYONHAP News

大韩红十字会会长朴庚绪表示，目前南北韩红十字会正在就离散家属视频会面问题进行最终协调，这引发了人们的期待，南北韩离散家属有望在年底前进行视频会面。





视频会面是指离散家属通过显示器看着对方进行交谈。南北韩进行离散家属视频会面有两个原因：一是离散家属都是老年人，他们年纪太大，举动不方便，难以参加实际的团聚活动。另一个原因是离散家属团聚活动的人数有限，团聚活动在规定的场所和时间进行，因而人数受到限制，正因如此，实际可参与团聚活动的人少之又少，在确认申请参与团聚活动者的生死以后，还要进行抽签活动，被选中的机率非常低。南北韩设置常设会面场所以及进行视频会面和交换视频信是为了让高龄离散家属尽快与家人见面。





2005年至2007年，南北韩共进行了7次视频会面，557个家庭的3700多人通过视频见到了他们的家人，视频会面成为弥补团聚活动不足的绝佳方案。但2007年以后，由于北韩开发核武器和南北韩关系恶化而未能持续进行视频会面。如果重启视频会面，需做好准备，包括铺设光缆和设置屏幕等。





美国对北韩政策特别代表斯蒂芬•比根即将访韩，届时韩美将就南北韩修复视频会面系统问题进行协商。由于修建系统必须将相关装备运往北韩，韩方需与美方就是否有违对北韩制裁问题进行协调。