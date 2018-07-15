有理由的西化-韩国的咖啡热

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李强(puermoom7542咖啡厅经理)





韩国是一个有着几千年饮茶文化的国家。在这样一个重视传统的韩国，西方文化的代表-咖啡的流行，分明有必然的理由。本期节目有请在首尔运营着特色咖啡厅的代表李强，请他为我们介绍一下韩国的茶文化和咖啡文化。





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南：请自我介绍一下好吗？

李：我来自中国东北，来韩国两年了，在韩国跟两个朋友最近开了一家茶-咖啡厅“PUERMOON 7542”， PUERMOON 就是“普洱+月亮”的意思。

南：韩国近几年咖啡厅激增, 你认为原因在哪里?

李：首先韩国西方文化渗透很深，且人们有在外面喝茶喝咖啡的习惯。其二，韩国人工作和生活压力大，需要一个能够带来安慰和提神的饮料。第三，一些韩国饮食口味较重，饭后一杯咖啡能帮助人们消除口中的异味。





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南：你觉得茶文化和咖啡文化有什么不一样的地方呢?

李：茶代表着一种传统的慢节奏的文化，而咖啡则代表着一种有现代感的快节奏文化，喜欢咖啡说明韩国人的生活节奏很快。

南：外国人开咖啡厅的程序是怎样的呢？

李：对签证有要求，F4以上签证可以开店或公司。手续很简便。1、确定经营目标和消费群体，选址。2、制订计划、给公司起名、设计公司标志。3、搜集各种规格的设备资料。4、在保健所、税务部门登记注册。5、计算启动资金。6、购买设备。 7、设计咖啡单。 8、寻找供货商。9、制订营销计划，聘用并培训员工。10、准备开业。