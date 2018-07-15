驻韩美军防卫费第10次谈判未果

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韩美为签订新的《防卫费分担特别协定》而在首尔举行的第10次会议仍未能就总额等主要争议点达成协议。另外，双方还就“大幅提升”还是“合理增加”防卫费分担额各执己见。





防卫费分担额是指韩国需为驻韩美军驻扎费用所承担的金额，开支内容包括在驻韩美军基地工作的韩国人的劳务费（40%）、军事设施建设费（40%）、军需支援经费（20%）三大部分。韩美两国自1991年签署第1份关于防卫费分担额的特别协定以来，原则上每5年都会就此重新进行协商，到2014年已经签署了9份特别协定。目前韩美正围绕从2019年开始生效的第10份《防卫费分担特别协定》进行谈判，但预计这次协商最终将因美国总统唐纳德•特朗普所谓的韩国安保“免费搭车”论而难以取得完满结果。





特朗普在竞选总统时期就坚持认为韩国等同盟国需100%负担美国海外驻军费用。在谈判过程中，特朗普政府提出即使不是全额负担，韩国分担的费用也应提高1倍以上。有观点称，美国可能要求韩国政府每年承担12亿美元，约合1.3万亿韩元的费用。总之，特朗普政府要求韩国大幅提高防卫费分担额的立场是相当明确的。2018年韩国分担额约为9602亿韩元。





韩美双方从今年3月开始围绕签署新的《防卫费分担特别协定》进行协商。在此过程中，双方分歧逐渐缩小。对于美国大幅提高防卫费分担额的要求，韩国政府坚持“合理范围内提高”立场，即保持过去以物价上涨等因素为基准决定分担额增幅水平，同时还提出了制度改革的必要性。在谈判过程中，美国提出在防卫费中新列入一项“作战支援经费”，将美国战略武器在韩半岛周围活动的经费列入其中。对此，韩方坚决反对，这也为双方在谈判中取得进展造成了困难。至此，虽然双方经过多次谈判逐渐缩小分歧，一度令人期待有所成果，但从目前来看，年内达成协议的希望渺茫。