南北韩商定26日举行铁路公路项目开工仪式

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南北韩商定26日在板门站举行铁路和公路连接及现代化项目开工仪式，南北韩实践双方首脑达成的协议，意义深刻。





南北韩首脑在《平壤共同宣言》中，就南北韩铁路和公路连接及现代化项目达成协议，并商定在今年内举行开工仪式。随后，南北韩举行高级别会谈，就在今年11月底至12月初举行开工仪式达成了协议。虽然最终举行仪式的时间略晚于高级别会谈时所商定的时间，但南北韩遵守双方领导人达成协议这一点仍意义非凡。





板门站是首尔至新义州的京义线铁路北韩区段出发点，是从都罗山站出发越过军事分界线后出现的首个火车站，开城工业园区就坐落在旁边。也就是说，南北韩连接铁路后，板门站是前往北韩的关口。板门站也是南北韩以前进行铁路连接时，在韩方的支持下建设并维修的火车站。在韩方的支持下建设并维修的北韩火车站有3处，包括板门站、孙河站和开城站。在建设工程中，韩方负责设计、材料和装备供应，北韩提供劳动力。2007年5月17日，从都罗山站出发的列车经过这三处火车站进行试运行。2007年12月至2008年11月，搭载开城工业园区建材的货物列车每天往返都罗山站至板门站。考虑到板门站的这一象征性，南北韩决定在这里举行铁路和公路连接及现代化项目开工仪式。